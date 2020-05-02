防疫不停歇，大家別鬆懈！假日看漫畫，以宅攻毒！
新冠肺炎（covid-19）疫情近期在臺灣稍有緩解，不斷有好消息傳出，對第一線防疫人員與醫護人員無非是最好的消息。不過疫情尚未完全結束，恐怕部分民眾會因連日零確診的好消息而放下戒心外出遊玩。別讓第一線防疫人員與醫護人員的努力泡湯，讓我們繼續以宅抗疫、以宅攻毒！這段期間，何不就來看漫畫呢！
智慧型手機盛行，大大改變了我們的生活，也改變閱讀型態。不過以漫畫來說，不管是傳統漫畫或是新型網路漫畫Webtoon（「Web（網路）」及「Cartoon（漫畫、卡通）」組成，只需向上下滑動就能閱讀，無需翻頁，俗稱「條漫」），雖然用手機閱讀非常方便，但其實，用電腦看漫畫還是最為合適。
「讀創故事」是國內最大正版小說網站，平台能提供的內容不只有海量小說，還有許多經典漫畫，像是《哆啦A夢》、《孩子們的遊戲》、《東京喰種》等。以篇章呈現的形式，也讓讀者可以輕鬆試讀再決定是否以U利點數購買該本作品。
五一連假，就讓我們一起在家看漫畫，安心宅。以宅攻毒、以宅抗疫！
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