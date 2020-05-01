【讀＋新聞】勞動連假不出門走跳 居家閱讀別錯過這些書

5月1日勞動節適逢連續假日，已多日零確診的國內疫情即將接受新一波的考驗。國人除了繼續做好防疫，也應盡量減少外出、降低傳染及被傳染風險。聯合新聞網閱讀頻道推薦您值得關注的閱讀主題，讓您連假期間在家保持健康又能充實自己！

《做工的人》影視化 原著搶先看

預計於5月10日首播的HBO新影集《做工的人》改編自林立青的同名原著書籍，帶讀者直擊工地現場，從勞動者的角度認識工地文化與「做工的人」的辛酸血淚。

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即日起至5月3日止，寶瓶文化出版社與udn讀書吧合作特別企劃，參加粉絲專頁抽獎活動，就有機會免費獲得林立青《做工的人》、《如此人生》電子書，讓您在影集開始之前搶先預習。

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疫情衝擊經濟 五味雜陳的工作者假期

今年的勞動節遭逢新冠肺炎疫情衝擊，全球企業面臨巨大考驗，也連帶影響許多工作者的生計。無薪假、減薪、減班案例頻傳，對許多工作者而言，可說是令人五味雜陳的假期。為了彌補收入的減少，不少工作者也開始嘗試兼職或第二事業。《斜槓人生大未來》一書由多位成功的斜槓工作者共同著作，幫助讀者在強化核心工作能力之餘，還能發展第二專長，成為難以取代的斜槓工作者。

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