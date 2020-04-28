疫期6大驅動方針 國表藝要回來了

「文化部的紓困給民間，我們只花自己的預算1億2,000萬。」國家表演藝術中心27日集合3館1團藝術總監召開記者會，公告疫情下的表演方案。NSO總監呂紹嘉力推線上室內樂，兩廳院總監劉怡汝宣布6大驅動方針，並推出退款捐贈方案。台中歌劇院總監邱瑗說要力挺2,500位表藝夥伴，衛武營總監簡文彬則宣布推出《孽子》等重製作品。

六大驅動方針

「振興不能等到疫情結束才啟動，否則只會拖到復甦的速度。」國表藝董事長朱宗慶說，疫情所帶來的考驗無比嚴峻，對表演藝術界更是前所未有的挑戰，大家都受到重傷。國表藝會以「及時、溝通、同理心」3原則，由3館1團盤點資源，希望維持表演藝術動能。現在免費的服務，未來會建立收費機制，兩者併行儲備表藝界未來。

「我們的方式就是演奏，希望讓音樂成為溫暖的核心力量。」NSO國家交響樂團音樂總監呂紹嘉說，NSO推出「自在享樂」線上室內樂系列，動員超過50位團員與國內音樂家，可以聆賞平常不容易聽到的曲目，5月NSO直播將與公視合作，「還有我跟團員為大家介紹樂曲跟樂器，社交距離完全超出標準來做。」

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，特別方案2.0明列6大驅動方針，包括協助節目重製演出，擴大孵育計畫支持研發創新，提前啟動委託製作，職能升級推300小時支薪培訓，數位觀演未來劇場如NTCH togo等企劃，疫情緩解後的戶外演出等。並推退款捐贈方案，節目取消時觀眾可填寫捐款委託書，繼續支持表演藝術。

守護2,500位夥伴

NTT台中歌劇院藝術總監邱瑗表示，NTT2.0有3大面向，包括重現25檔次及4齣重演作品，創研人才培育40個表藝夥伴及團隊，以及對未來VR、AR人體感測的技術研發等。希望能培育更多表演人才，還要把前台服務人員留下來，「這個時候不能拋棄他們。」節用4,800萬支持70個團隊，共計2,500位表藝夥伴。

「每天都在思考要做些什麼事情，沒演出反而比有演出更忙。」衛武營藝術總監簡文彬強調，疫情期間要打造另一種藝術風貌，節目延期重製包括豫劇團《天問》、白先勇《孽子》等。每週三晚上在榕樹廣場，在維持社交距離下舉辦《武營來跳舞》，還有Eureka2.0《發現衛武營》，王奕盛作品AR《寶島沉浮》等。

兩廳院藝術總監劉怡汝（中）宣布6大驅動方針，國表藝重量級人物一字排開，仍遵守社交距離。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

NSO國家交響樂團音樂總監呂紹嘉說，「我們的方式就是演奏，希望讓音樂成為溫暖的核心力量。」（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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