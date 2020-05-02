性感的祕密：注重私密清潔與保養 維護性健康

想要擁有性的健康跟自信，成為有魅力的人，那就跟著我一起學習以下重點：

第一個重點就是，性感的秘密就是「維護性健康」。來找我諮詢的個案，大概有2-3成的人，不太注重自己的「生殖器清潔跟保養」，他們的伴侶私下會跟我抱怨。

比如說，25歲的阿吉，跟女朋友交往了一個月，前幾天才發生性關係，在性愛過程中卻有一些小插曲。他說：「當他脫下女友內褲的時候，突然有一陣異味飄出……讓他差點熄火。」他跟我說，他對味道很敏感，只要有異味，情慾就會受影響。這種感覺就好像吃了一口餿掉的食物，令他倒盡胃口。

還有一個案例是22歲的小蜜，跟男朋友交往了一年，兩人是遠距離戀愛，性愛次數大概兩週一次。由於男友喜歡口愛，只要想要，就叫小蜜直接用嘴幫他，但是小蜜很重視衛生，如果沒有清潔乾淨，就會直接拒絕，兩個人有時會為了這件事而吵架。

聽完以上的案例，有沒有發現生殖器的清潔跟保養，確實在性生活中佔有非常重要的一環，不乾淨很容易掃興喔，因而影響了性愛品質，甚至是親密關係。那該如何避免這樣的情況發生？

我會建議男性一定要注重生殖器的清潔跟養成良好的衛生習慣，這樣女人才會願意跟你親熱。而女性部分，建議平時多喝水、少憋尿，洗澡時使用清水或清洗外陰部就好。

不過記得，要保持乾淨就好，千萬不要在私密處上亂塗精華液或是一些美白霜，這樣做可能會破壞陰道內細菌的平衡，反而容易引發感染甚至過敏，這可要特別留意喔！

其實在很多時候，只要簡單做好生殖器的清潔跟保養，就可以輕鬆的維護性健康。所以，想要美麗不是只有上半身的事，懂得照顧下半身的性福，才能活出青春，散發性感！

內容聲音來源：一刻鯨選APP／相性幸福〈第03集：性感的祕密：如何增進「性吸引力」？〉

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