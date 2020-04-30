快訊

錢櫃火警恐再添一死⋯29歲男未見好轉 家屬同意拔管

男子刺死鐵路警判無罪 基層員警大罵「大恐龍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

性感的祕密：如何增進「性吸引力」

聯合新聞網 / 一刻鯨選
（圖／一刻鯨選　提供）
（圖／一刻鯨選　提供）

除了「性生理的健康」，要如何培養性自信呢？以下有兩個原則，我們一起來學習如何展現床上的魅力吧！

第一個原則：要懂得「截長補短」的小技巧，來獲得大作用。

我來說一下，現代的年輕男女，是怎麼為愛情寫下的新概念：男人說：「在床上能夠主動出擊，快樂舞動身體的女人，鐵定可以抓住男人的心。」；女人說：「在床上懂得尊重、體貼、溫柔的男人，一定會讓女人記一輩子。」

你發現了嗎？這裡強調的不是去服務、討好對方，而是在意對方的感受，願意為對方著想，自己也願意去做改變。

只是，想要擁有一帆風順的性福生活，卻可能要經歷過許多挫折跟失敗，才能成長的。以下例子是男女在性生活中最擔心遇到的經驗。例如：男性調情到一半，脫下褲子的時候，被笑尺寸太小；女性被對方說「該減肥了！」或者是察覺到對方因為看到小胸部就露出失望的表情。

由於過去這些不好的經歷，面子都丟光了，信心都沒了！要怎麼重建信心呢？

如果你是男性，不滿意自己身材、尺寸的人，請你不要氣餒。其實啊，在親密關係中，女人重視的是「心靈感受」勝過「肉體需求」，尺寸大小不等於你在女人心中的地位，重點是如何以小搏大，擄獲芳心。

我建議，在性生活中，把女人當成了主角，尊重她的意願、關照一下她的感受。調情的時候，一定要緩慢、不猴急，溫柔的引導跟試探，找出女人喜歡的性愛方式，讓她開心。這樣的你，絕對會是女人心中的完美情人！再來給予女性們建議，別因為身材不好，導致自己在性愛上，總是遮遮掩掩，或老是把「不要」掛在嘴邊，這樣反而容易潑對方冷水啊！

其實，對於身體形象部分，你可以做個「鏡像練習」，妳可以在洗完澡後，赤裸裸的站在鏡子前，看著鏡子說：「我喜歡妳現在這個樣子。」反覆地對自己說，讓自己越說越自在！並且好好地看看自己，發掘自己喜歡的身體部位，建立自信。記住，唯有真實的自己，才是獨一無二的藝術品！

另外，其實在性生活中，男人也渴望「被需要」，想要刷一下「存在感」。所以鼓勵妳，試著鬆開想法，為愛勇敢一次，化被動為主動，主動獻吻、來個愛的抱抱、多一些愛撫挑逗，讓男人真實感受到「妳要他的渴望」！這麼做，對男人來說，就像中樂透一樣驚喜、開心。因為，懂得調情的女人，最令男人心跳加速、刮目相看了！

第二個提高性自信的原則，那就是：「出其不意的親密挑逗」，就是最好的調情戲碼！

我認為「皮膚」是人體最大的性器官。因為「觸覺」可以帶動一連串心理感受跟身體反應。舉個例子：電影情節中，最常出現的調情戲碼，不外乎就是在桌子底下，女主角抬起腳尖，輕輕觸碰男主角的腳，甚至在小腿上來回游移，接著鏡頭轉到桌子上，女人微笑，深情凝視著男主角……之後就是一場激情惹火的性愛秀啦！

從這裡就能知道，偶爾來個出其不意的親密挑逗，就能喚醒對方內在的情慾野獸！聽到這，你是不是也想試試呢？我建議，你可以學習以下幾個招式：像是偶爾叫一下他的名字，深情的凝視著他，出其不意地給他一個吻，來製造一下甜蜜氛圍。或者是說，兩人一起看電視時，你的頭可以枕在他的大腿上，時不時地用臉頰磨蹭一下大腿內側，或是你可以更調皮一下，緩慢的在膝蓋處及後窩處畫圈圈，這麼做就是要逗得他飢渴難耐。

還有一招！晚上洗完澡之後，偷偷地在對方耳邊說：「我現在沒有穿內褲喔！」然後牽起他的手，任意的滑動在屁股上。這樣的暗示，鐵定換來一場臉紅心跳的激情場面。

內容聲音來源：一刻鯨選APP／相性幸福〈第03集：性感的祕密：如何增進「性吸引力」？〉

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

一刻鯨選 官網https://jinfm.net/index

下載 一刻鯨選http://bit.ly/2NbwzwE

課程介紹：https://jinfm.net/channel/78


性愛 男性 器官

相關新聞

性感的祕密：如何增進「性吸引力」

除了「性生理的健康」，要如何培養性自信呢？以下有兩個原則，我們一起來學習如何展現床上的魅力吧！ 第一個原則：要懂得「截長補短」的小技巧，來獲得大作用。

蕪去．無懼 台灣大行動創作獎開跑

居家防疫期間，創作是對抗恐懼與孤獨、無聊的最佳良方。台灣大哥大基金會主辦的第十四屆myfone行動創作獎以「蕪去．無懼Fearless」為主題，即起至八月十日徵件。鼓勵大家在漫長的居家防疫期間，檢視過去清理思緒，為人生去蕪存菁，以創作驅離孤獨，用科技向世界發聲。

疫期6大驅動方針 國表藝要回來了

「文化部的紓困給民間，我們只花自己的預算1億2,000萬。」國家表演藝術中心27日集合3館1團藝術總監召開記者會，公告疫情下的表演方案。NSO總監呂紹嘉力推線上室內樂，兩廳院總監劉怡汝宣布6大驅動方針，並推出退款捐贈方案。台中歌劇院總監邱瑗說要力挺2,500位表藝夥伴，衛武營總監簡文彬則宣布推出《孽子》等重製作品。

表藝紓困2.0 打造線上觀演機制

新冠肺炎延燒，表演藝術界面臨前所未有的衝擊。國家表演藝術中心為此推出「國表藝中心各館團疫情期間特別方案 2.0」，預計投入一點二億，協助五、六百個團隊、數千個表演人才度過危機。方案內容包括啟動線上觀演機制、實驗與網路共存的未來劇場體驗、打造票券退款捐贈方案等。

辭世2年 余光中27歲詩集「天國的夜市」重新出版

詩人余光中辭世兩年多，三民書局上周重新出版余光中27歲時發表的詩集「天國的夜市」。從1948年秋天寫下第一首詩「沙浮投海...

有藝思／來跟和平少女打卡 向慰安婦致敬

台北當代藝術館裡，放置了一個身著韓服的短髮少女雕像。少女面容溫柔平靜，雙手握拳坐在椅子上。旁邊擺了一個椅子，邀觀眾上坐自拍、與少女一起「打卡」。這並非跟韓劇、韓流有關的宣傳活動，而是邀上座的觀眾，一起為爭取慰安婦人權發聲、紀錄。

面對職場與興趣，究竟該怎麼做選擇？

理想的職場要和興趣妥協嗎？開始學著評估追求理想須支付多少代價

影／和「和平少女像」坐一起 向慰安婦致敬

台北當代藝術館裡，放置了一個身著韓服的短髮少女雕像。少女面容溫柔平靜，雙手握拳坐在椅子上。旁邊擺了一個椅子，邀觀眾上坐自...

謝哲青上雲端 「法老王」八卦講給你聽

今年初在台掀起一波古埃及風潮的「圖坦卡門──法老的黃金寶藏特展」四月五日已閉展，後期雖因疫情影響，主辦單位聯合數位文創積極配合政府政策，加強展覽現場消毒，遵守場內人流控管等防疫措施，因此展覽仍受大眾支持，畫下完美句點。

防疫期Hami書城下載增41% 世界閱讀日開放全臺免費閱讀

Hami書城將舉辦「423閱讀點亮台灣」活動，於4/23世界閱讀日當天開放全臺免費閱讀，並推出限時簽到抽AirPods、限時申租抽Gogoro電動機車活動，鼓勵民眾善用現在這段防疫期間好好閱讀，培養自己的閱讀興趣！

「藝」情重創 雲門、明華園也陷危機

疫情蔓延，表演藝術團隊成受災戶。雲門舞集、明華園等五大「台灣品牌團隊」，全職團員多，每年營運成本數千萬元起跳，如今收入頓失。雲門基金會執行總監葉芠芠說，藝文紓困２．０「我們一定得申請」。

國資圖推「職人書包」袋著走！邀您宅家閱讀自修助防疫

國立公共資訊圖書館2020年世界閱讀日以【職想閱讀】為規劃系列活動，推出「職人書包袋著走」服務，邀請涵蓋各領域的職人依據專業推薦各類型書單，以主題性的方式將每個職人主題選書，裝入書袋中推薦讀者借閱，民眾只要一張借書證，就可以輕鬆把書「袋」回家！不需要花費時間在茫茫書海中尋書，透過職人所推薦的好書，宅家閱讀也能修練職人基本功。

熱門新聞

伸狼爪、開黃腔！到底是誰縱容狼上司職場性騷擾行徑？

【記憶藏寶圖】好腎醫師／生命有時，真的很脆弱

【浮生人物誌 49】王正方／新鮮人的新鮮事

詹佳鑫／伏見稻荷

【青春名人堂】林力敏／萬年西門町

【防疫大作戰‧徵文優勝作】陳珮珊／缺口，看見光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。