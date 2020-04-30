除了「性生理的健康」，要如何培養性自信呢？以下有兩個原則，我們一起來學習如何展現床上的魅力吧！

第一個原則：要懂得「截長補短」的小技巧，來獲得大作用。

我來說一下，現代的年輕男女，是怎麼為愛情寫下的新概念：男人說：「在床上能夠主動出擊，快樂舞動身體的女人，鐵定可以抓住男人的心。」；女人說：「在床上懂得尊重、體貼、溫柔的男人，一定會讓女人記一輩子。」

你發現了嗎？這裡強調的不是去服務、討好對方，而是在意對方的感受，願意為對方著想，自己也願意去做改變。

只是，想要擁有一帆風順的性福生活，卻可能要經歷過許多挫折跟失敗，才能成長的。以下例子是男女在性生活中最擔心遇到的經驗。例如：男性調情到一半，脫下褲子的時候，被笑尺寸太小；女性被對方說「該減肥了！」或者是察覺到對方因為看到小胸部就露出失望的表情。

由於過去這些不好的經歷，面子都丟光了，信心都沒了！要怎麼重建信心呢？

如果你是男性，不滿意自己身材、尺寸的人，請你不要氣餒。其實啊，在親密關係中，女人重視的是「心靈感受」勝過「肉體需求」，尺寸大小不等於你在女人心中的地位，重點是如何以小搏大，擄獲芳心。

我建議，在性生活中，把女人當成了主角，尊重她的意願、關照一下她的感受。調情的時候，一定要緩慢、不猴急，溫柔的引導跟試探，找出女人喜歡的性愛方式，讓她開心。這樣的你，絕對會是女人心中的完美情人！再來給予女性們建議，別因為身材不好，導致自己在性愛上，總是遮遮掩掩，或老是把「不要」掛在嘴邊，這樣反而容易潑對方冷水啊！

其實，對於身體形象部分，你可以做個「鏡像練習」，妳可以在洗完澡後，赤裸裸的站在鏡子前，看著鏡子說：「我喜歡妳現在這個樣子。」反覆地對自己說，讓自己越說越自在！並且好好地看看自己，發掘自己喜歡的身體部位，建立自信。記住，唯有真實的自己，才是獨一無二的藝術品！

另外，其實在性生活中，男人也渴望「被需要」，想要刷一下「存在感」。所以鼓勵妳，試著鬆開想法，為愛勇敢一次，化被動為主動，主動獻吻、來個愛的抱抱、多一些愛撫挑逗，讓男人真實感受到「妳要他的渴望」！這麼做，對男人來說，就像中樂透一樣驚喜、開心。因為，懂得調情的女人，最令男人心跳加速、刮目相看了！

第二個提高性自信的原則，那就是：「出其不意的親密挑逗」，就是最好的調情戲碼！

我認為「皮膚」是人體最大的性器官。因為「觸覺」可以帶動一連串心理感受跟身體反應。舉個例子：電影情節中，最常出現的調情戲碼，不外乎就是在桌子底下，女主角抬起腳尖，輕輕觸碰男主角的腳，甚至在小腿上來回游移，接著鏡頭轉到桌子上，女人微笑，深情凝視著男主角……之後就是一場激情惹火的性愛秀啦！

從這裡就能知道，偶爾來個出其不意的親密挑逗，就能喚醒對方內在的情慾野獸！聽到這，你是不是也想試試呢？我建議，你可以學習以下幾個招式：像是偶爾叫一下他的名字，深情的凝視著他，出其不意地給他一個吻，來製造一下甜蜜氛圍。或者是說，兩人一起看電視時，你的頭可以枕在他的大腿上，時不時地用臉頰磨蹭一下大腿內側，或是你可以更調皮一下，緩慢的在膝蓋處及後窩處畫圈圈，這麼做就是要逗得他飢渴難耐。

還有一招！晚上洗完澡之後，偷偷地在對方耳邊說：「我現在沒有穿內褲喔！」然後牽起他的手，任意的滑動在屁股上。這樣的暗示，鐵定換來一場臉紅心跳的激情場面。

內容聲音來源：一刻鯨選APP／相性幸福〈第03集：性感的祕密：如何增進「性吸引力」？〉

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

➽ 一刻鯨選 官網：https://jinfm.net/index

➽ 下載 一刻鯨選：http://bit.ly/2NbwzwE

➽ 課程介紹：https://jinfm.net/channel/78