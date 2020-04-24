聽新聞
test
0:00 / 0:00
謝哲青上雲端 「法老王」八卦講給你聽
今年初在台掀起一波古埃及風潮的「圖坦卡門──法老的黃金寶藏特展」四月五日已閉展，後期雖因疫情影響，主辦單位聯合數位文創積極配合政府政策，加強展覽現場消毒，遵守場內人流控管等防疫措施，因此展覽仍受大眾支持，畫下完美句點。
為感謝廣大支持者，主辦單位四月中起，在臉書「udn x 瘋活動」粉絲專頁，每周五中午推出一支「謝哲青老師一分鐘逛展」系列影音，一分多鐘的線上影音，一覽重點展件及背後寓意深長的小故事。
聯合數位文創董事長李彥甫說，秉持「把世界帶進台灣、讓台灣走向國際」的願景，致力帶給大眾高品質、富教育性、多元化的展覽，雖然疫情影響，藝文產業受到很大的衝擊，仍堅持做到「加強防疫、不要恐慌、正常生活、準備未來」四大準則，並積極布局未來。
更多藝文資訊，請上臉書搜尋「udn x 瘋活動」 https://www.facebook.com/udngroup/
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言