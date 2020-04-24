謝哲青上雲端 「法老王」八卦講給你聽

今年初在台掀起一波古埃及風潮的「圖坦卡門──法老的黃金寶藏特展」四月五日已閉展，後期雖因疫情影響，主辦單位聯合數位文創積極配合政府政策，加強展覽現場消毒，遵守場內人流控管等防疫措施，因此展覽仍受大眾支持，畫下完美句點。

為感謝廣大支持者，主辦單位四月中起，在臉書「udn x 瘋活動」粉絲專頁，每周五中午推出一支「謝哲青老師一分鐘逛展」系列影音，一分多鐘的線上影音，一覽重點展件及背後寓意深長的小故事。

聯合數位文創董事長李彥甫說，秉持「把世界帶進台灣、讓台灣走向國際」的願景，致力帶給大眾高品質、富教育性、多元化的展覽，雖然疫情影響，藝文產業受到很大的衝擊，仍堅持做到「加強防疫、不要恐慌、正常生活、準備未來」四大準則，並積極布局未來。

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