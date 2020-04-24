聽新聞
test
0:00 / 0:00

謝哲青上雲端 「法老王」八卦講給你聽

聯合報 / 本報訊
謝哲青老師一分鐘逛展精華影音，每周五於udn x 瘋活動粉絲專頁提供免費觀看。圖／聯合數位文創提供
謝哲青老師一分鐘逛展精華影音，每周五於udn x 瘋活動粉絲專頁提供免費觀看。圖／聯合數位文創提供

今年初在台掀起一波古埃及風潮的「圖坦卡門──法老的黃金寶藏特展」四月五日已閉展，後期雖因疫情影響，主辦單位聯合數位文創積極配合政府政策，加強展覽現場消毒，遵守場內人流控管等防疫措施，因此展覽仍受大眾支持，畫下完美句點。

為感謝廣大支持者，主辦單位四月中起，在臉書「udn x 瘋活動」粉絲專頁，每周五中午推出一支「謝哲青老師一分鐘逛展」系列影音，一分多鐘的線上影音，一覽重點展件及背後寓意深長的小故事。

聯合數位文創董事長李彥甫說，秉持「把世界帶進台灣、讓台灣走向國際」的願景，致力帶給大眾高品質、富教育性、多元化的展覽，雖然疫情影響，藝文產業受到很大的衝擊，仍堅持做到「加強防疫、不要恐慌、正常生活、準備未來」四大準則，並積極布局未來。

更多藝文資訊，請上臉書搜尋「udn x 瘋活動」 https://www.facebook.com/udngroup/

疫情 文創 埃及

延伸閱讀

茫茫書海不知從何看起？ 4個閱讀部落客帶你輕鬆看好書

謝哲青／當小說成為現實的照鏡

謝哲青／沒有壞種子 只有卑劣的耕養者

相關新聞

謝哲青上雲端 「法老王」八卦講給你聽

今年初在台掀起一波古埃及風潮的「圖坦卡門──法老的黃金寶藏特展」四月五日已閉展，後期雖因疫情影響，主辦單位聯合數位文創積極配合政府政策，加強展覽現場消毒，遵守場內人流控管等防疫措施，因此展覽仍受大眾支持，畫下完美句點。

防疫期Hami書城下載增41% 世界閱讀日開放全臺免費閱讀

Hami書城將舉辦「423閱讀點亮台灣」活動，於4/23世界閱讀日當天開放全臺免費閱讀，並推出限時簽到抽AirPods、限時申租抽Gogoro電動機車活動，鼓勵民眾善用現在這段防疫期間好好閱讀，培養自己的閱讀興趣！

重啟銅鑼灣書店 林榮基:別叫我流亡者，我是開書店的人

銅鑼灣書店的門鈴響了，店長林榮基說起冷笑話:「按門鈴的不是警察，就是獨派。」我自告奮勇幫他開門，卻笨手笨腳打不開鐵門，他...

影／和「和平少女像」坐一起 向慰安婦致敬

台北當代藝術館裡，放置了一個身著韓服的短髮少女雕像。少女面容溫柔平靜，雙手握拳坐在椅子上。旁邊擺了一個椅子，邀觀眾上坐自...

國資圖推「職人書包」袋著走！邀您宅家閱讀自修助防疫

國立公共資訊圖書館2020年世界閱讀日以【職想閱讀】為規劃系列活動，推出「職人書包袋著走」服務，邀請涵蓋各領域的職人依據專業推薦各類型書單，以主題性的方式將每個職人主題選書，裝入書袋中推薦讀者借閱，民眾只要一張借書證，就可以輕鬆把書「袋」回家！不需要花費時間在茫茫書海中尋書，透過職人所推薦的好書，宅家閱讀也能修練職人基本功。

挺防疫 聯合報贈嘉義縣閱讀、音頻點數

新冠肺炎疫情持續延燒，聯合線上與聯合報行動發展部今天贈送「讀創故事」及「一刻鯨選」點數兌換卡各500份，給嘉義縣內的居家...

劇場界寒冬 表藝聯盟推預購票自救

受新冠肺炎疫情影響，劇團紛紛取消演出、面臨斷炊危機。表演藝術聯盟準備發起「預購票券」活動，聯手多個劇團推出預售票券；觀眾向劇團預購下一場演出，讓劇團有現金應急，待疫情和緩恢復演出，觀眾再將手中票券兌現。

預約下一場表演 表演藝術聯盟擬推預購票券自救

在新冠肺炎的陰影之下，劇團紛紛取消演出、面臨斷炊危機。面對此一前所未有的危機，表演藝術聯盟準備發起「預購票券」活動，聯手...

有藝思／保持「社交距離」賞舞 看見你的「自由步」

在新冠肺炎的陰影之下，幾乎所有展演節目改成線上演出，民眾只能透過手機或電腦螢幕欣賞藝術。然而，民眾宅在家裡欣賞「雲端藝術」，久了也會悶壞。最近推出的幾個展覽，鼓勵人們勇敢走出家門、走進展館，在安全的「社交距離」下欣賞藝術。

【讀＋新聞】新冠肺炎籠罩　2020年世界閱讀日新樣貌

2020年的世界閱讀日前夕，因為新冠肺炎疫情壟罩全球，書店人潮銳減；原本靜謐的圖書館變得更加死寂；國內的閱讀盛事台北國際書展更是首度取消。這些現象顯示了閱讀行為正在加速轉變。為避免線下生活的接觸，電子書等數位閱讀形式成了愛書人的重要閱讀途徑。透過電腦、平板與手機等載具，從逛書店、買書到看書都不需要離開舒服的座位。

防疫期間，通勤請當低頭族，不交談讀免費小說最安心

通勤時間戴口罩，不好與人交談又好無聊？為了響應防疫，讀創故事鼓勵大家配合防疫措施，將於（4/16）啟動「防疫通勤　免費讀小說」限時免費活動，讓讀者通勤時注意防疫之餘，也能盡享閱讀樂趣！

防疫期間苦中作樂 小提琴家林品任高歌落葉歸根

新冠肺炎疫情影響全球，小提琴家林品任音樂會也取消到6月，他在社交媒體上貼出邊演奏邊演唱王力宏「落葉歸根」影片，苦中作樂之...

熱門新聞

嫁娶看階級、挨餓是常態 那些年脫北者的沉痛日常

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。