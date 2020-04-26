面對職場與興趣，究竟該怎麼做選擇？

我想跟你分享一個數據：大部分的人，在選擇一份職業、職務的時候，所花費的規劃時間，大概不會超過九十天，也就是說不超過三個月，這其中還包含了一個人，他應徵、準備面試、正式被面試及被正式聘用的時間。換句話說，如果今天你是老闆，你底下的員工想要離職，或者是想要去下一份工作，大概在九十天之內，就會有完整的底定，這其實是一個很短很短的時間。

因此，在面對麵包與理想的選擇時，我會建議你好好地去做一個仔細的、完整的職涯評估。而就我個人而言，這個職涯評估，大致上會分成三個階段：「能做」、「得做」、「想做」。以下就讓我好好跟你分享自己的做法吧！

在第一個階段「能做」，這部分需要你花多一點時間認真地了解你自己。你的理想是什麼呢？可能是成為設計師、網紅，又或是開一家屬於自己的咖啡廳。但是依照你現在的能力，或許離完成你的理想還很遙遠。要記得，只有空想是不切實際的，對你也不會有任何幫助。

所以，我們首先要做的事情，應該是要先去Evaluate（評估），辨識出自己的「能做」。而這個能做，絕對不單純只是技能上的能做而已，它包含了：知識技能、個人特質，以及價值觀念。

第一個，「知識技能」。你可以先去了解一下，自己擁有哪些知識技能，不管是來自學校教育或是自學都可以。

認識自己擁有的能力很重要，因為你才會知道可以靠什麼去找工作，來獲得相對應的薪資。這知識技能不見得一定要是有多專業，舉凡電腦、通訊軟體的使用、語言、甚至是對一個國家的熟識度等等，都可以算是一門知識技能。但請記住，對於那些略懂略懂的東西，就不要列出來了，騙自己是沒有用的喔！

第二個，是你的「個人特質」。比方說，到了陌生環境時，你是主動找人攀談，還是感到不適，想快快離開？你是個自律性高的人，還是一個比較隨性的人？你是一個仔細的人，還是比較大剌剌的人？

特質總結來說，評定了你的習性，這會影響你在尋找工作時的方向，也讓你能更了解、更認識自己在哪樣的環境當中，比較能生存。

最後則是「價值觀念」。對於哪些價值觀念，你有特別必須要堅守的堅持呢？是創新、誠實、紀律、尊重、規範、物超所值，還是與時俱進？哪些價值底線，是你絕對不能放棄的？說到這裡，你大概會想說「全部吧？」但其實有些事情，你可以看得比較淡，而有些事情你是絕對無法妥協的。

此外，你對於這些價值觀念的定義又是什麼呢？例如，每個人對於尊重的定義不同，因此你必須先知道自己是如何看待這些價值觀的。

聲音來源：一刻鯨選APP／方植永（小安）：職場會傷人－找到職場受困點，尋回工作心動力

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