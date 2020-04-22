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國資圖推「職人書包」袋著走！邀您宅家閱讀自修助防疫

聯合新聞網 / 國立公共資訊圖書館
「職人處方箋」書單分享行動，歡迎各行業的讀者推薦書單協助防疫（圖／國立公共資訊圖書館　提供）
「職人處方箋」書單分享行動，歡迎各行業的讀者推薦書單協助防疫（圖／國立公共資訊圖書館　提供）

防疫期間可以做甚麼？可以追劇、可以大吃大喝，然而也可以靜心閱讀、培養自己的職場基本功。為迎接全球愛書人所慶祝的世界閱讀日，也考量防疫居家期間民眾期待圖書館提供各類型書單的需求，國立公共資訊圖書館2020年世界閱讀日以【職想閱讀】為規劃系列活動，推出「職人書包袋著走」服務，邀請涵蓋各領域的職人依據專業推薦各類型書單，以主題性的方式將每個職人主題選書，裝入書袋中推薦讀者借閱，民眾只要一張借書證，就可以輕鬆把書「袋」回家！不需要花費時間在茫茫書海中尋書，透過職人所推薦的好書，宅家閱讀也能修練職人基本功。

防疫知識包加碼

除了提供職人精選的好書借閱外，國資圖還連結資源結合博客來、讀冊生活TAAZE、udn 讀書吧、Readmoo讀墨、樂天Kobo、HyRead、1號課堂等知名網路書店，於職人書包中提供平台折價券、免費學習及電子書優惠碼等好康，組合成「防疫知識包」，讓讀者宅在家也可以自我提升，使用各家平台的優惠上網選購好書。

職人書包提供好康四重奏，一張借書證，就能把職人選書一次袋回家（圖／國立公共資訊圖書館　提供）
職人書包提供好康四重奏，一張借書證，就能把職人選書一次袋回家（圖／國立公共資訊圖書館　提供）

職想閱讀線上書展

國資圖與各家網路書店也同步推「職想閱讀」線上主題書展，民眾只要上博客來、讀冊生活TAAZE、udn讀書吧、Readmoo讀墨、HyRead、樂天Kobo等知名網路書店網站，就能透過閱讀職人選書，一窺「行行出狀元」職人世界的基本功。疫情影響了人們的正常生活，卻多了更多靜心獨處的時光，只要手邊有一本書，隨時隨地都能開展職人之路。

職人處方箋分享私房職人書單

另外國資圖也發起「職人處方箋」書單分享行動，歡迎各行業的讀者們也可以開箱您自己的書單，上網填寫職人主題書單，並說明您所推薦書單的原因，經本館審核入選職人書包主題展者，即有機會獲得職人帆布書包乙個，並透過國資圖「職人書包袋著走」服務，讓您的選書透過讀者接力借閱傳遞閱讀，讓這些不停「跑動」接力傳遞的職人書包，成為一個個流動的職人圖書館，幫助全民用閱讀防疫。

以「職人時代」為主題的徵文活動已於4月16日率先開跑，歡迎大家踴躍投稿分享職人精神與故事。（圖／聯合新聞網　提供）
以「職人時代」為主題的徵文活動已於4月16日率先開跑，歡迎大家踴躍投稿分享職人精神與故事。（圖／聯合新聞網　提供）

「職人時代」歡迎投稿說你的故事

­除了名人推薦書單與線上購書優惠之外，寫作與創作也是激發大家主動閱讀的重要動力來源。聯合新聞網「閱讀頻道」與國資圖舉辦徵文活動「職人時代」，即日起至5月20日，歡迎大家踴躍報名投稿，分享讓您印象深刻的「職人精神」或暖心故事！為鼓勵投稿創作，人人有獎，作品入選優勝作及佳作者，還可額外獲得稿酬及精美小禮物一組。☞活動詳見

邀請全民「職想閱讀」，人生每個階段的「職」涯探索、發現人生的夢「想」，都能以「閱讀」來做為起點，走出框架之外，看看不同職人閱讀不一樣的書。


職想閱讀

☞詳細的活動官網

☞立即查閱職人書單

詳細活動內容

「職想閱讀」海報，完整活動內容一次瞭解！（圖／國立公共資訊圖書館　提供）
「職想閱讀」海報，完整活動內容一次瞭解！（圖／國立公共資訊圖書館　提供）


圖書館 世界閱讀日 讀書吧 博客來

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