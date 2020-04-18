快訊

韓國瑜罷免案通過後馬上接到這通電話 網友：國民黨真的急了

賣劣質口罩到義大利 陸媒起底「愛寶達」是台企

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【讀＋新聞】新冠肺炎籠罩　2020年世界閱讀日新樣貌

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

文字的發明賦予了知識跨越時空傳承的力量，讓每一代人都能站在巨人的肩膀上向前走。而閱讀正是人們吸收寶貴資訊的重要行為。每年的4月23日被聯合國教科文組織（UNESCO）定為「世界閱讀日」（World Book & Copyright Day），用以推廣閱讀與寫作，及宣揚版權觀念的重要性。

世界閱讀日之所以選在4月23日，即是因為這天與世界上許多重要作家相關。這天是英國大文豪莎士比亞（William Shakespeare）的生日與忌日；《唐吉訶德》作者塞萬提斯（Miguel de Cervantes Saavedra）及中國南宋著名的理學家兼文學家朱熹，同在這一天逝世；更有許多出色的作家在4月23日這一天出生或逝世。

然而，2020年的世界閱讀日前夕，因為新冠肺炎疫情籠罩罩全球，書店人潮銳減；原本靜謐的圖書館變得更加死寂；國內的閱讀盛事台北國際書展更是首度取消。這些現象顯示了閱讀行為正在加速轉變。為避免線下生活的接觸，電子書等數位閱讀形式成了愛書人的重要閱讀途徑。透過電腦、平板與手機等載具，從逛書店、買書到看書都不需要離開舒服的座位。以數位形式存放的書籍，更不會佔空間或怕潮濕，成為防疫時代重要的閱讀形式。

為響應世界閱讀日，udn 讀書吧推出【風花雪閱－世界閱讀日】線上書展，讓您在家中也能享受逛書店的樂趣，閱讀時下最受矚目的話題書、或是想看很久的經典書，都能一指輕鬆達成。電子書除了常是紙本書售價約6至75折外，5月4日前在線上書展買好書，結帳更可再享79折起。

☞逛線上書展


聯合新聞網閱讀頻道推薦話題暢銷書，為你的世界閱讀日「超前部屬」！

武漢封城日記》

中國疫情漸緩，肺炎的重要傳播點武漢也隨之解除封鎖，然而封城期間人民究竟經歷了什麼？中國社工郭晶在封城期間的武漢城內，詳實以圖文記錄了城內人民的生活與心理狀態，帶領讀者一窺這座「突然安靜下來的大城市」。

《武漢封城日記【電子書特別加值版】》☞書籍詳情☞立即購買
《武漢封城日記【電子書特別加值版】》
書籍詳情
立即購買

《以我之名：寫給獨一無二的自己》

2018年，張曼娟《我輩中人：寫給中年人的情書》開啟華文世界「中年書寫」／「大人之學」新風潮，引起數萬讀者回響。如今張曼娟再次書寫中年的風景．幸福的原力，用23篇情意真摯的散文感動每個不同人生樣貌的中年。

《以我之名：寫給獨一無二的自己》☞書籍詳情☞立即購買
《以我之名：寫給獨一無二的自己》
書籍詳情
立即購買

更多熱議好書千萬不能錯過讀書吧【風花雪閱－世界閱讀日】線上書展，優惠至5月4日止。


世界閱讀日 封城 武漢 新冠肺炎 疫情

相關新聞

【讀＋新聞】新冠肺炎籠罩　2020年世界閱讀日新樣貌

2020年的世界閱讀日前夕，因為新冠肺炎疫情壟罩全球，書店人潮銳減；原本靜謐的圖書館變得更加死寂；國內的閱讀盛事台北國際書展更是首度取消。這些現象顯示了閱讀行為正在加速轉變。為避免線下生活的接觸，電子書等數位閱讀形式成了愛書人的重要閱讀途徑。透過電腦、平板與手機等載具，從逛書店、買書到看書都不需要離開舒服的座位。

防疫期間，通勤請當低頭族，不交談讀免費小說最安心

通勤時間戴口罩，不好與人交談又好無聊？為了響應防疫，讀創故事鼓勵大家配合防疫措施，將於（4/16）啟動「防疫通勤　免費讀小說」限時免費活動，讓讀者通勤時注意防疫之餘，也能盡享閱讀樂趣！

防疫期間苦中作樂 小提琴家林品任高歌落葉歸根

新冠肺炎疫情影響全球，小提琴家林品任音樂會也取消到6月，他在社交媒體上貼出邊演奏邊演唱王力宏「落葉歸根」影片，苦中作樂之...

王文興、陳竺筠命運交會 師生成佳偶

作家王文興任教台大外文系40年，初一卻因數學、生物不及格險些被留級，原因之一是他根本聽不懂這兩門老師的江浙話。回首往事，...

母攜自殺、遭禁留學、發言遭改...王文興的剪翼史

作家王文興揮舞雙手，述說兒時故居火焚前的樣貌。小說家精準記憶，讓人忘了他剛滿80歲；清瘦臉龐，則讓人想起「清癯俊秀、額面...

廖俊智悼陳昇瑋 「他是百年難得的才子」

陳昇瑋曾任中研院資科所研究員，並協助中研院院長廖俊智創辦科普平台「研之有物」。廖俊智昨天表示，陳昇瑋是他所見過「百年難得一見的才子」，除了有理想、熱忱，更展現多方面長才。

當藝術在瘟疫蔓延時 戴口罩就是時尚

當戴口罩成為日常，也將成為時尚與藝術。當歐美還在討論是否戴口罩，台灣已展開口罩線上預購；當世界開始憂慮口罩不足，台灣已有了第一個關於口罩的展覽—Wearing masks is FASHION(戴口罩就是時尚)，即起在松山文創園區松菸小賣所展出，歡迎觀眾戴著口罩去看展。

好書上線／美麗事物 報復遊戲

紐約時報暢銷書《看著我消失》（WATCH ME DISAPPEAR）作家詹妮爾．布朗（Janelle Brown）新作《美麗事物》（Pretty Things: A Novel）描述一場驚天大騙局，讓兩個生命軌跡截然不同的女子交集。這本小說將改編拍攝同名電影，由女星妮可基嫚主演。

好書上線 ／寫真年代：台灣作家手稿故事3 梳理歲月

這個世代用臉書寫日記、用LINE寫情書和家信，一旦通訊軟體停用或更新，那些承載著記憶和感情的文字，在數位世界轉瞬消失無蹤。但在作家向陽的年輕時代，人們透過溫潤的紙和有重量的筆書寫文字、留下記憶。1980年代，向陽擔任報紙副刊與雜誌的主編，留下許多作家的手稿。40年後，這批手稿歷經風災、水患、地震、蟲害和搬家，不曾流散佚失。他用三本散文集「寫字年代」、「寫意年代」、「寫真年代」梳理手稿中的歲月，讓文字佐以相片、信札，向72位台灣作家致敬，帶領讀者重回台灣文壇歷史現場。

好書上線／折疊都市 高齡浪潮

當少子化、高齡化浪潮襲來，台灣人口將在2027年轉為負成長，我們居住的城鄉面貌也將跟著改變。日本比台灣更早面臨人口減少，城市和非城市之間的界線變得彈性且模糊。日本都市學者饗庭伸因此提出「折疊城市」的概念，認為昔日先畫線再說的分區方式已無法因應時代，都市規劃應該先把都市「折疊」起來，未來有需要時再「打開」。某些地區雖因人口減少拆除建物、從城市恢復成農地，未來還是可能重新變為都市。這種「折疊都市」讓每個人都有機會參與都市規劃，讓城市成為一個方程式，每一個人各自的微小決定，都能讓城市變得更美好。

好書上線／出門訪古早 承載鄉愁

拆遷多年的中華商場，最近因「天橋上的魔術師」翻拍影集重掀熱潮。東大圖書重新出版的逯耀東文集「出門訪古早」，書中記錄中華商場小吃的逝水流年，也是台灣飲食史的一頁滄桑。

好書上線／i世代報告 顛覆看法

i世代是出生於1995年至2012年的一代。他們在網際網路(Internet)中呼吸、成長，透過3C螢幕認識世界。i世代構築了新世界的樣貌、決定了社會的未來。但不管是嬰兒潮世代（1946-1964）、千禧世代（1980-1994）、X世代（1965-1979），甚至是i世代自己，對此一世代總是缺乏了解。

熱門新聞

【聯副 ‧ 為你朗讀55】鴻鴻／小孩

【這個職業有祕密－護理師篇】Karis／我們活在與死神拔河的邊界

【青春名人堂】小美／一個人的電影院

【網路徵文．示範作】鄧九雲／祕密紙條

【書評‧新詩】沈眠／抒情的極限，最濃與最淡

【書評‧科幻小說】須文蔚／期望百年之後依然是經典

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。