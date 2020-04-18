【讀＋新聞】新冠肺炎籠罩　2020年世界閱讀日新樣貌

文字的發明賦予了知識跨越時空傳承的力量，讓每一代人都能站在巨人的肩膀上向前走。而閱讀正是人們吸收寶貴資訊的重要行為。每年的4月23日被聯合國教科文組織（UNESCO）定為「世界閱讀日」（World Book & Copyright Day），用以推廣閱讀與寫作，及宣揚版權觀念的重要性。

世界閱讀日之所以選在4月23日，即是因為這天與世界上許多重要作家相關。這天是英國大文豪莎士比亞（William Shakespeare）的生日與忌日；《唐吉訶德》作者塞萬提斯（Miguel de Cervantes Saavedra）及中國南宋著名的理學家兼文學家朱熹，同在這一天逝世；更有許多出色的作家在4月23日這一天出生或逝世。

然而，2020年的世界閱讀日前夕，因為新冠肺炎疫情籠罩罩全球，書店人潮銳減；原本靜謐的圖書館變得更加死寂；國內的閱讀盛事台北國際書展更是首度取消。這些現象顯示了閱讀行為正在加速轉變。為避免線下生活的接觸，電子書等數位閱讀形式成了愛書人的重要閱讀途徑。透過電腦、平板與手機等載具，從逛書店、買書到看書都不需要離開舒服的座位。以數位形式存放的書籍，更不會佔空間或怕潮濕，成為防疫時代重要的閱讀形式。

為響應世界閱讀日，udn 讀書吧推出【風花雪閱－世界閱讀日】線上書展，讓您在家中也能享受逛書店的樂趣，閱讀時下最受矚目的話題書、或是想看很久的經典書，都能一指輕鬆達成。電子書除了常是紙本書售價約6至75折外，5月4日前在線上書展買好書，結帳更可再享79折起。

☞逛線上書展

聯合新聞網閱讀頻道推薦話題暢銷書，為你的世界閱讀日「超前部屬」！

《武漢封城日記》

中國疫情漸緩，肺炎的重要傳播點武漢也隨之解除封鎖，然而封城期間人民究竟經歷了什麼？中國社工郭晶在封城期間的武漢城內，詳實以圖文記錄了城內人民的生活與心理狀態，帶領讀者一窺這座「突然安靜下來的大城市」。

《武漢封城日記【電子書特別加值版】》☞書籍詳情☞立即購買

《以我之名：寫給獨一無二的自己》

2018年，張曼娟《我輩中人：寫給中年人的情書》開啟華文世界「中年書寫」／「大人之學」新風潮，引起數萬讀者回響。如今張曼娟再次書寫中年的風景．幸福的原力，用23篇情意真摯的散文感動每個不同人生樣貌的中年。

《以我之名：寫給獨一無二的自己》☞書籍詳情☞立即購買

更多熱議好書千萬不能錯過讀書吧【風花雪閱－世界閱讀日】線上書展，優惠至5月4日止。