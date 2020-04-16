防疫期間，通勤請當低頭族，不交談讀免費小說最安心

全民防疫關鍵期，勤洗手、戴口罩與人保持適當社交距離，已是大家都該遵守與建立的基本新觀念。為防止新冠肺炎疫情持續延燒，避免通勤期間感染風險，使乘客能安心搭乘大眾運輸交通工具。日前中央疫情指揮中心指示，搭乘公車、捷運、高鐵等封閉式車廂空間時，全面強制攜戴口罩。

通勤時間戴口罩，不好與人交談又好無聊？為了響應防疫，讀創故事鼓勵大家配合防疫措施，將於（4/16）啟動「防疫通勤 免費讀小說」限時免費活動，讓讀者通勤時注意防疫之餘，也能盡享閱讀樂趣！

即日起至5月底，每週一至五的早上7時至9時，在人潮、車潮通勤尖峰時刻，30本小說免費閱讀，並以輕趣味Facebook貼文善意提醒大家乘車切莫輕忽，記得配戴口罩，讓人會心一笑，輕鬆但堅定的做好防疫。

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