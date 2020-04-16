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防疫期間，通勤請當低頭族，不交談讀免費小說最安心

聯合新聞網 / 讀.書.人
「讀創故事」閱讀平台響應防疫，推出「防疫通勤免費專區」，歡迎讀者們通勤時多多讀小說，注意防疫之餘也能盡享閱讀樂趣！（圖／讀創故事　提供）
「讀創故事」閱讀平台響應防疫，推出「防疫通勤免費專區」，歡迎讀者們通勤時多多讀小說，注意防疫之餘也能盡享閱讀樂趣！（圖／讀創故事　提供）

全民防疫關鍵期，勤洗手、戴口罩與人保持適當社交距離，已是大家都該遵守與建立的基本新觀念。為防止新冠肺炎疫情持續延燒，避免通勤期間感染風險，使乘客能安心搭乘大眾運輸交通工具。日前中央疫情指揮中心指示，搭乘公車、捷運、高鐵等封閉式車廂空間時，全面強制攜戴口罩。

通勤時間戴口罩，不好與人交談又好無聊？為了響應防疫，讀創故事鼓勵大家配合防疫措施，將於（4/16）啟動「防疫通勤　免費讀小說」限時免費活動，讓讀者通勤時注意防疫之餘，也能盡享閱讀樂趣！

即日起至5月底，每週一至五的早上7時至9時，在人潮、車潮通勤尖峰時刻，30本小說免費閱讀，並以輕趣味Facebook貼文善意提醒大家乘車切莫輕忽，記得配戴口罩，讓人會心一笑，輕鬆但堅定的做好防疫。

立即到讀創故事「防疫通勤免費專區」找書！


口罩 疫情 社交距離 新冠肺炎 讀創故事

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紐約時報暢銷書《看著我消失》（WATCH ME DISAPPEAR）作家詹妮爾．布朗（Janelle Brown）新作《美麗事物》（Pretty Things: A Novel）描述一場驚天大騙局，讓兩個生命軌跡截然不同的女子交集。這本小說將改編拍攝同名電影，由女星妮可基嫚主演。

好書上線 ／寫真年代：台灣作家手稿故事3 梳理歲月

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好書上線／折疊都市 高齡浪潮

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屢試不爽。我們總是在好的小說裡遇到其他好的小說，在迷人的故事裡，讀到更多迷人的故事。勞倫斯．卜洛克寫過一本書，叫作《小說的八百萬種寫法》。其絕妙之處，當然不在於他準確提供了八百萬種寫作教戰，卻是真真實實說出小說家經常面臨的危險與窘境。

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