【讀＋新聞】網瘋10個工作猜猜看　這些職業原來大有秘密

近來網路流行在社群媒體上公開自己做過的十個工作，讓大家猜猜看哪一個其實沒做過。不少政壇名人，包含國民黨前主席吳敦義、總統府秘書長陳菊以及立委陳柏惟都在臉書上響應了這股風潮。其中陳柏惟曾任電影製片、壘球教練、幼兒美語教學等不同領域的職業，讓網友十分訝異。

因為此熱潮，許多人驚覺朋友原來做過自己從沒想過的職業。令人感嘆「原來我不懂我朋友」之外，也對不同的職業產生好奇。俗話說「三百六十五行，行行出狀元」，跟著閱讀頻道「讀＋新聞」一起看看這些神秘的職業到底藏有什麼秘密吧。

工地師傅

林立青《做工的人》為第一本由建築工地的第一線「現場工程師」書寫，做工者的生命紀實故事。

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影劇幕後工作者

《消逝的韓光》是一本關於韓劇製作的悲傷報告書，記錄韓劇副導李韓光遺屬的吶喊、反抗，以及韓劇幕後工作者的的辛酸血淚。

《消逝的韓光：低薪、過勞、霸凌，揭發華麗韓劇幕後的血汗與悲鳴》☞書籍詳情☞立即購買

殯葬業接體員

暢銷書《我是接體員》、《比句點更悲傷》作者大師兄從事殯葬業多年，用幽默的筆調訴說那些「不會說話的朋友」的故事。

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「十個工作」的熱潮引發了大眾對不同職業的好奇心，透過閱讀，人們可以體驗自己不曾有機會經歷的人生。讀書吧全館萬本電子書，本本訴說精彩故事，點按以下連結看更多好書。

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