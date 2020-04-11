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【讀＋新聞】網瘋10個工作猜猜看　這些職業原來大有秘密

聯合新聞網 / 讀.書.人
（左起）吳敦義、陳菊、陳柏惟。（組圖／聯合報系新聞資料庫照片）
（左起）吳敦義、陳菊、陳柏惟。（組圖／聯合報系新聞資料庫照片）

近來網路流行在社群媒體上公開自己做過的十個工作，讓大家猜猜看哪一個其實沒做過。不少政壇名人，包含國民黨前主席吳敦義、總統府秘書長陳菊以及立委陳柏惟都在臉書上響應了這股風潮。其中陳柏惟曾任電影製片、壘球教練、幼兒美語教學等不同領域的職業，讓網友十分訝異。

因為此熱潮，許多人驚覺朋友原來做過自己從沒想過的職業。令人感嘆「原來我不懂我朋友」之外，也對不同的職業產生好奇。俗話說「三百六十五行，行行出狀元」，跟著閱讀頻道「讀＋新聞」一起看看這些神秘的職業到底藏有什麼秘密吧。

工地師傅

林立青《做工的人》為第一本由建築工地的第一線「現場工程師」書寫，做工者的生命紀實故事。

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影劇幕後工作者

《消逝的韓光》是一本關於韓劇製作的悲傷報告書，記錄韓劇副導李韓光遺屬的吶喊、反抗，以及韓劇幕後工作者的的辛酸血淚。

《消逝的韓光：低薪、過勞、霸凌，揭發華麗韓劇幕後的血汗與悲鳴》☞書籍詳情☞立即購買
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殯葬業接體員

暢銷書《我是接體員》、《比句點更悲傷》作者大師兄從事殯葬業多年，用幽默的筆調訴說那些「不會說話的朋友」的故事。

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想看更多職業秘密嗎？

以下十個工作，讀＋小編都「沒做過」，但是他們的精彩故事你千萬不能錯過！（立即點擊下方職業名稱，一探究竟！）

1. 重症醫師

2. 法醫

3. 影視幕後工作者

4. 殯葬業接體員

5. 出版社編輯/社長

6. 社會工作者

7. 華府記者

8. 性工作者

9. 工地師傅

10. 小說家


「十個工作」的熱潮引發了大眾對不同職業的好奇心，透過閱讀，人們可以體驗自己不曾有機會經歷的人生。讀書吧全館萬本電子書，本本訴說精彩故事，點按以下連結看更多好書。

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