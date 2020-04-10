讀創故事讚聲！熱議小說《女神自助餐》非純屬虛構的身邊故事

我們普遍認為進入21世紀的今日，人們已正視性別歧視議題，類似事件也越來越少發生，但事實上是如此嗎？當前熱議小說《女神自助餐》正是描繪你我身邊「非」純屬虛構的性別議題故事。「讀創故事」為讚聲新創作家劉芷妤的首部作品，4月15日前，全本購買享全本回饋閱讀點數的優惠！

逗點文創結社出版新書《女神自助餐》集結8篇創作小說，篇篇反映出女性傷痛、被社會拒絕、與侵擾各種遭遇等性別議題，例如在同學會遇見當年性騷擾犯的女經理、被嫂嫂po上「靠北婆家」粉專痛罵的小姑、擁有仙人千年之軀卻依舊遭受約會強暴的嫦娥、和相差十七歲的小鮮肉過夜卻膽顫心驚的女性主義教授、因為體型被嘲笑而學會迎合愛人的女孩……

現在至讀創故事，使用閱讀點數購買本書，次月可全額回饋，活動只到至4月15日止，心動馬上行動。

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