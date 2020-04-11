是老化還是失智？一定要搞懂的失智症迷思！

到底失智跟老化的差別在哪裡？我們要怎樣評估自己是失智還是老化呢？

隨著我們年紀逐漸增長，我們的認知功能確實會比年輕時候還差一點，但是因為年紀大造成的認知功能改變，是非常緩慢的，明顯的差別往往要在5年、10年，甚至更久才感覺的出來。

而認知功能的差異主要會表現在兩個方面：

第一個是注意力變差，包括不能集中精神，注意力的持續時間也會降低。

但是注意力變差造成的遺忘，其實記憶都還是存在腦海裡面，只是一時想不起來，給予時間回想，或者是給予提示，還是想得起來的，而不是像失智者一樣，像是錄音機的錄寫頭壞了，錄出來的錄音帶是完全空白。

第二個會有影響的是判斷力變差。

年紀大的人，在進行緊急或者是複雜的決策時，反應速度通常會稍微慢一點; 決定出來的內容相較於年輕人比較容易出錯。

但是，如果失智症者，那就不只是反應慢的問題，而是會陷入恐慌，沒有辦法採取有效而正確的行動; 決定的內容也會與時間狀況南轅北轍。

對於分辨老化或失智症，最顯著的觀察點就是能力衰退的速度，剛剛我們講過了，因為老化造成的認知功能和判斷力的衰退，往往都是以5年、10年為一個單位。

但是失智症的衰退非常快速，只要半年或是一年，你就可以感受到有很大差別，這是分辨老化與失智不同，最明顯的方式。

內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 徐文俊〈第03集：是老化還是失智？你一定要搞懂的失智症迷思〉

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