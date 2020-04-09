「物性飲食」這個名詞，對很多朋友來說一定非常新鮮、抓不到頭緒。所以簡單的跟你介紹了，這是我們從兩千年前就有的中醫智慧。一路從這樣子的骨幹，怎麼發展到可以適合我們現代人對於現代生活、現代飲食的內容，去做一個很好的應用。

那既然有這麼多的新鮮的內容在裡面，相信你一定會產生很多：「為什麼？」

所以透過這樣子的想法，我就設計了「十二個為什麼」。想利用這「十二個為什麼」，以及我個人很常被問到的問題，來與你分享，一步一步的介紹：「物性飲食」是什麼東西？「物性飲食」可以怎麼樣幫助我們？還有，什麼是「物性」？「物性」怎麼來看待飲食？

然後「物性」跟我們的人體會有什麼樣子的關聯性存在？而這也是我們這一集要談的內容。

為什麼我們要知道兩千年前就在談的「物性」呢？這個是很多朋友一開始就會問到的問題。

因為很多人說：科技要日新月異，那我們應該要看最新的東西，對不對？那這個兩千年前的老摳摳的東西，我們是不是應該可以不用看了？但是其實並不然。

我們換個角度來看，兩千年前——其實不只是兩千——從一萬年前，人類的身體結構和功能，其實就跟現代人幾乎是沒有任何的改變。雖然環境變了、生活型態變了，但是人體的基本框架是不變的。那麼早在兩千年前，就已經能夠照顧我們身體健康的這一套醫學知識呢，當然，我們在現代還是可以應用在自己的身上。

所謂的「萬法不離宗」，所以我們現在就把這個「宗」給點出來，來證明他可以適合我們現代人，照樣很好用。

首先，「物性」是什麼呢？「物性」很簡單，顧名思義就是說：「人有人性」、「物有物性」。我們在談「人性」的時候，就會談到有很多「怎麼樣」去對於我們「人」去做一些分析。當然，「物性」也是對於「物」去做這樣子的一個分析。

就像我們常常說的「蘋果」。如果說到「蘋果」，一般就會說：「人家說，一天一顆蘋果，醫生可以遠離我。」但是我們從物性的角度來看，可不是這麼想的喔！

先來從幾個角度來看看，為什麼「蘋果」不是那麼適合人吃。

首先，「蘋果」在生物學的分類上面，他是所謂「薔薇科」植物的果實。那「薔薇科」植物的果實，這樣聽起來好像有點模糊，但是事實上，我們常吃的桃子、李子、水梨，其實也都是同一科的植物果實。

那為什麼桃子、李子我們不這麼說，甚至在《黃帝內經》裡面，說他們還是很好的一個身體的營養補給品。但是為什麼蘋果反而不是很適合人吃了呢？這個古書裡面對蘋果的評價為什麼沒有這麼高呢？

我個人的研究，就是在「物性」上面有所不同。那當然，古書裡面沒有對這個「物性」——沒有對蘋果「本人」的「人性」做這麼深入的分析。不過我透過現代的方式，就是從他的生活型態，從他的「生態」、從他的外觀、從他的成長，還有他的生長特性，去做全方面的分析。那從中間得到一個結論是什麼呢？

就是：有一種水果，他叫做「假果」，他不是「真」的果。「真」的果，我們說他的果肉是包裹著裡面的種子；但是所謂的「假果」，我們其實不是吃到他的果肉，反而常常吃到的是他的花萼，也就是一般看到花朵底下的那一層綠色部分。

如果是一般的水果，會把營養送到花序最末端，讓雌蕊裡頭的子房集中，讓他漸漸變大成果實。但假果則是把營養倒抽回去，送不到花序的最末端，就好像我們的心臟如果沒辦法把血液送到肢體末端，這樣，我們的神經、血管末稍就要出問題啦！

那這個生物上面的成長方式的不同，假如我們吃了「假果」，會造就這個食物對於我們的身體，產生什麼樣的影響呢？

就像是我們說「人性」，就是所謂「近朱者赤，近墨者黑」。如果我們常常在良好的讀書的環境裡面，耳濡目染，我們可能也會跟著喜歡起閱讀——即使不到喜歡，至少也是不排斥。就像我們說「孟母三遷」一樣，所以，好的環境很重要。

內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 紫林齋主：一天一蘋果，醫生真的遠離我？從物性觀點看食材本身的個性

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