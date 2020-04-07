「職想閱讀」開展！國資圖串聯勞動部解密職人、共創閱讀新風景

面對「職」涯，你的期待是什麼?目標又為何? 國立公共資訊圖書館2020年世界閱讀日以【職想閱讀】為規劃系列活動，邀全民用閱讀來協助人生每個階段的職涯探索。將閱讀「斜槓」至各類「跨領域」，以職人書單與特展解密職人成功背後的祕密。世界閱讀日的本質就是為了製造更多人與書相遇的機會，首波活動邀請全國讀者於世界閱讀日走入圖書館參觀「框架之外-解密職人的奇蹟」職業試探聯合特展、並探索人生。

本次展覽由國立虎尾科技大學與國立公共資訊圖書館合作，結合今年世界閱讀「職人」主題，串聯勞動部中彰投發展署、台中科技大學、業界職人展示各領域技職介紹、特色作品等，發揮產、官、學三方能量，展現出各行各業的匠人精神、職人功夫，讓民眾瞭解一生只做「一件事」，再把它做成「奇蹟」的執念精神。

職業試探區。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

展覽分為三大區域：職人閱讀區、職業試探區、產業故事區：首先職人閱讀區將邀請各領域職人讀者開箱介紹書單，針對相關職業推薦好書，分享如何透過閱讀來培養基本功，引領參觀民眾可以先透過閱讀看見各個角落努力的職人故事，帶領學生透過閱讀走進不同的新領域，對各領域職業有初步的認識。職業試探區將邀請國立虎尾科技大學、國立台中科技大學，共同展示出各校不同科系之精彩作品，提供民眾廣泛認識並學習各職業類群的主軸與未來發展，讓民眾體驗技職教育的無限可能，擴展學生對未來職涯道路多元的想像，進而累積學生主動學習的能量；產業故事區將邀請到潘冀建築事務所的展出經典作品開啟多方對話，引領民眾認識技職產業發展、專業技術、未來趨勢。

另外為迎接聯合國教科文組織訂立的「世界閱讀日」，國資圖也邀請建築師潘冀、理財專家施昇輝、閱讀社群鄭俊德等各個領域的知名職人，在國資圖官方臉書為大小讀者推薦職人書單。自國際兒童圖書日(4月2日)起至勞動節(5月1日)，進行職人閱讀接力推薦書單，每兩天分享一則職人的書單。巴菲特說：「沒有任何投資比得上投資自己。」閱讀是防疫期間最好的消遣，邀民眾響應宅家閱讀、修練職人基本功。

◎展覽資訊：

展覽時間：4/7(二)-4/26(日)

展覽地點：國資圖(地址：台中市南區五權南路100號)一樓展廳

瞭解更多：活動官網／官方臉書／職人書單