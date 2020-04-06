【讀＋新聞】出將入相郝柏村 自傳見證中華民國的榮耀

2020年3月30日，前行政院長郝柏村以101歲高齡辭世。這位歷經八年抗戰、八二三炮戰的護國英雄，一生戎馬、出將入相，為二戰時期乃至遷臺時期的中華民國立下汗馬功勞，是奠定現代中華民國基礎的重要人物，榮耀地位不容撼動。

《郝柏村回憶錄》成書歷時十年，為郝柏村先生親撰二十五萬字回憶錄，他的一生歷經近代中國最艱困的時代，更將自己奉獻給中華民國，自一九四九年來臺，於八二三戰役出生入死，並且肩負蔣中正總統的侍衛長、陸軍總司令、參謀總長、國防部長、行政院長等公職，書中詳實紀錄他從權力高峰到一介平民心路歷程，同時也為民國百年、臺灣七十年一路以來的艱難，以及二戰後躍升世界五強的輝煌時刻，留下珍貴的歷史見證。

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若想要更加瞭解抗日戰爭的始末，可讀郝柏村先生口述紀錄書 《血淚與榮耀：郝柏村還原全面抗戰真相（1937-1945）》 ，他以一個「抗戰老兵」的身分，帶領大家重新檢視這一段可歌可泣的抗戰史，書中詳細記下大小戰役的幕後點滴，並輔以大小戰役的作戰圖，還原了這場戰爭中國軍的作戰軌跡，這不只是緬懷過去的血淚與榮耀，更是還原抗戰真相的重要紀錄。

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