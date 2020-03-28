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【讀＋新聞】國標舞女王劉真離世 生命無常該如何應對？

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國標舞女王劉真曼妙舞姿的身影。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
國標舞女王劉真曼妙舞姿的身影。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

永遠的國標舞女王劉真不敵病魔於3月22日不幸離世，演藝圈乃至社會大眾都對此消息感到十分難過。同時不禁感嘆面對人生的無常、難以預料的災禍，人竟是如此的無能為力。

當未知的災禍降臨，個人的經濟能力往往受到最大的考驗，因此財務上的準備就成了個人面對災禍考驗能力的關鍵。劉真的丈夫辛龍雖曾中上億樂透，卻仍傳出面對高額醫療費，承受巨大經濟壓力。

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除了財務上的準備，身體健康也是面對突發病症的重要資本。人類的心理與生理往往相互影響，特別是生活壓力大的現代人，往往產生不少的「文明病」。

自然醫學專家王永憲在《不開心，當然會生病：情緒排毒治百病》一書中提到百分之八十的健康問題跟壓力有關，而壓力會對身體各層面造成重大影響。他從多年諮詢經驗中，找到了情緒與身體健康之中連結的奧祕，並將這些年來所領悟到的心得集結成書，經由文字闡述出，如何透過情緒的平衡，幫助讀者找回身心健康。

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