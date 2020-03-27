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宅在家，聽免費古典音樂與有聲書，替躁動的心找到釋放

聯合新聞網 / 一刻鯨選
（圖／一刻鯨選　提供）
（圖／一刻鯨選　提供）

因為疫情持續蔓延的關係，愈來愈多企業採取分區上班，也讓許多上班族有感於遠距工作或是宅在家上班時代 (Work from home) 可能因為此波疫情而提早來臨，然而，缺少了面對面的社交關係與聯誼活動，民眾要如何維持身心靈的釋放與平衡呢？

近期有許多藝文與娛樂組織或企業紛紛提供了免費使用的活動，讓民眾宅在家期間不至於因為過於無聊而精神耗弱

像是德國柏林愛樂（Berliner Philharmoniker）提供30天免費欣賞券，只要在3月31日前登入網站兌換，就可以使用30天「柏林愛樂數位音樂廳」欣賞所有音樂會影片。美國Amazon有聲書服務Audible也提供給全世界小朋友暢聽兒童故事英文有聲書的福利，台灣的大小朋友們也能夠邊聽故事邊學習英文。

台灣的有聲內容平台一刻鯨選也集結了部分優質的有聲書與原創知識音頻，免費提供給民眾暢聽，例如遊古典樂大師劉岠渭導聆賞析貝多芬與柴可夫斯基的古典音樂名曲、名作家房慧真導讀探討18世紀啟蒙運動的憤怒年代專書、評論家溫朗東導讀探究社群世代行為的廣場與塔樓一書，還有眾多台灣新創家分享創業故事與理念的商業新玩法。

想要把握宅在家而節省下來的通勤時間，或是替驛動出遊的心找到釋放，民眾可以下載一刻鯨選APP (https://jinfm.net/app)，並在首頁「免費一刻」專區找到這些免費暢聽的有聲內容。

一刻鯨選 官網https://jinfm.net/index

下載 一刻鯨選http://bit.ly/2NbwzwE

疫情 柏林 溫朗東

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