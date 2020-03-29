清末臺灣出口有三寶？認識你的福爾摩沙

臺灣在19世紀的開港通商，就會包括北部的淡水、基隆，以及南部的安平和打狗，這就是我們一般所講的臺灣4個口岸，開放給西方人可以來做貿易。

那開港通商了之後，因為當時英國是最重要的海外貿易的國家，所以，在港口地區會設立「領事館」。我們一般人講到領事館，就會去想到英國領事館，原因是因為：英國是當時最重要的國家，所以領事館基本上是英國設立為主，那他們也代辦其他國家的領事事務，所以我們常常一講到領事館，就直接等同於是英國的領事館。所以我們現在在淡水、在高雄的壽山上，都可以看得到當年所留下來的領事館，或者是領事官邸，變成臺灣非常重要的古蹟。

另外一方面，就是在開港的這些港口，就會設立「海關」，那清朝依照條約設立了這些海關，甚至委託由英國來代為管理。那我曾經看了英國的海關報告，這些英國人其實也是非常的盡職在管理港口，都會記錄每年進出的船隻，或者是貨物進出的狀況，然後依照條約，他們也可以取得部分的稅收。──這些領事也留下很多的報告資料，讓我們可以瞭解開港通商後的整個歷史的狀況。

那既然開港通商，很多西方的公司就會來到臺灣，這當中有一些比較有名的，譬如說：非常大的一家叫作「怡和洋行」，或者是「怡記商行」，還有一家對臺灣的茶葉影響很大的，就是「寶順行」，然後連安平也有很有名的像德國的「東興洋行」，還有因為很多的洋商需要船隻來載運貨物，所以也有一家英國非常大的道格拉斯的輪船公司，他們公司的建築物現在都還在淡水，變成當地非常重要的一個古蹟，所以如果你有去淡水老街逛一逛，也可以順便去看一看。

那我們透過英國所留下的領事報告書和海關的統計可以來觀察：開港通商進入世界市場，那到底這個時候的貿易狀況是怎麼樣？利用這個海關的統計，從大概1868年～1894年（就是日本拿到臺灣的前一年），這樣來統計的時候，我們可以看到這個貿易的成長，每一年大概7.9%左右，就是相當高的一個貿易成長率。

然後看臺灣的進出口的狀況，1878年之後，臺灣的貿易都是「出超」的貿易（對外貿易出口貨物價值高於進口）。如果再看看那到底臺灣出超，那重要的出口是什麼呢？這個最重要的是「茶」。茶的總出口量大概占了54%左右，那「糖」大概占36%。另外一種比較特殊的物產就是「樟腦」，大概接近5%左右。所以我們從這三大出口的貨品來看的話，常常就有人說：清末臺灣出口有三寶，就是「茶」、「糖」跟「樟腦」。

內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 戴寶村【一府二鹿三艋舺到國際化】

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

➽ 一刻鯨選 官網：https://jinfm.net/index

➽ 下載 一刻鯨選：http://bit.ly/2NbwzwE

➽ 課程介紹：https://jinfm.net/channel/69