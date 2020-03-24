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防疫閱讀周！知名出版社聯手推出早鳥購書優惠活動
對抗病毒，全民「宅起來」！為了回饋忠實讀者、讓民眾在家能夠輕鬆享受閱讀，並在防疫期間充實自己。國內知名出版社包含聯合文學、日月文化、暖暖書屋等，與聯合新聞網閱讀頻道獨家合作，推出限時早鳥購書優惠活動，讓讀者能夠為居家閱讀生活作準備。
即日起至3月29日止，限時一周時間，到 udn 讀書吧選購聯合文學、日月文化或暖暖書屋出版社全書系，電子書不僅為紙本書定價7折起，結帳還能再打6折（相當於定價42折起）。讓讀者預先入手喜愛的好書，在配合防疫減少外出期間，可以在家享受高品質的閱讀時光。
即使不小心錯過本周6折購書機會，3月30日到4月5日；4月6日到4月12日期間也分別有結帳享7折與75折的優惠，讓有選擇障礙的讀者也能享有超值購書的機會。
閱讀頻道為您精選三間出版社主打好書，點按以下連結即可查看書單，您的閱讀防疫周不妨就從這些好書開始讀起吧！
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