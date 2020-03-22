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學齡前養成術！3招養出主動愛閱讀的小孩

聯合新聞網 / 一刻鯨選
（圖／一刻鯨選　提供）
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愛看書的習慣，最好在學齡前就開始養成喔！不然等3C進來搶位置，那時候就會很辛苦了。親子閱讀處方箋，給大家介紹幾個小技巧，讓書可以融入生活中，孩子自然就會習慣閱讀。

讓孩子愛上閱讀，養成習慣很重要，特別是在學齡前的階段，透過閱讀可以安撫情緒、防無聊、防止亂鬧，可以增加他們對外在世界的認識，練習表達與討論，還可以增加親子間的親密感，當孩子跟書成為朋友的時候，好處真的很多。

那麼要如何激發孩子的閱讀動機呢？我們建議有三個方面可以著力：讓閱讀生活化、讓閱讀趣味化、讓閱讀多對話。我們就來介紹這三個方面，首先，要怎麼樣讓閱讀生活化呢？

預備閱讀的空間：在家裡要安排固定的閱讀空間，充滿著書，讓他可以隨手拿；外出的時候，也記得放幾本在袋子裡，讓生活中隨時有書可以讀。

預留閱讀的時間：記得將閱讀時間安排在每天生活中，在時間分配的時候，要特別安排進去。固定的床邊故事時間，晚餐後的共讀時間，有時候是下午睡飽的時候來聽一個故事，讓閱讀成為習慣。

當你和孩子開始讓閱讀成為生活之後，還可以讓閱讀趣味化。那要怎麼做呢？

製造與閱讀相關的「快樂」經驗：學前的閱讀，永遠要以趣味優先，養出愛閱讀的好胃口，之後一切都容易多了。多帶孩子參加閱讀活動，在書店、圖書館說故事活動，參加一些插畫的展覽，或是特別帶孩子參加作者的簽書會、分享活動，讓孩子和創作者面對面，會是閱讀生活中很驚喜的經驗。

多一些「有感覺」的經驗：童書裡的內容非常多元，當書裡的世界和生活可以連結的時候，或是當生活中遇到的事情和書中相互呼應的時候，孩子都會覺得非常有感覺。比如說下雨天的時候，就可以讀下雨天相關的故事，書成為生活經驗的預備，生活成為書中情境的真實體驗，這些有感覺的體驗，會讓孩子對書裡和書外的世界充滿興趣。

另外，就是讓閱讀多對話。閱讀不只有靜態的「讀」，還能帶出更多口語表達和人際關係的互動。

你可以在共讀的時候多對話。共讀時間是親子可以努力經營的親密時刻，大人唸故事，小孩不只是聽，還會插嘴、回應，甚至延伸聊到別的事情。爸爸媽媽如果仔細的觀察，會發現孩子從書中抓取了一些字彙、句子、訊息，而且會運用在生活中，閱讀豐富了他們的語言資料庫。

你也可以在生活中多引導，常常和孩子聊書，透過聊的過程，了解他們的想法；也可以透過對話，引導孩子們多想想喔！有些生活處理和情緒處理的故事，可以在適當的情境中善加利用，成為幫助孩子的好工具。

說話是本能、閱讀是習慣，習慣養成需要刻意的經營，透過生活化、趣味化、多對話，這三個方向的著力，希望每個孩子都可以愛上閱讀，成為會主動拿書的小小愛書人。

內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 親子天下〈第01集：三招養出主動愛閱讀的小孩〉

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