快訊

新增確診案59為北部10多歲學生 該班停課14天

暴增6例境外移入 西班牙留學生、青少年遊希臘都確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫不無聊 線上劇場、畫廊、博物館看到飽

聯合晚報 / 陳宛茜
紙風車劇團線上劇場「紙風車返笑日」。 圖／紙風車提供
紙風車劇團線上劇場「紙風車返笑日」。 圖／紙風車提供

新冠肺炎風暴襲來，民眾擔心群聚效應不敢進劇場、博物館。其實，許多博物館、藝廊都在防疫期間推出線上服務，還有劇團推出線上劇場。反而讓平常沒時間逛博物館、看展看戲的民眾，正好趁著防疫宅在家的時光，好好補充藝術養分。

眾多表演節目因疫情取消，被迫宅在家的劇場人都在做什麼？紙風車劇團推出線上劇場「紙風車返笑日」，邀請觀眾透過網路，欣賞劇場人拍的小型劇場，看它們如何用創意求生存。

紙風車 演員創意甄選

「紙風車返笑日」是一個線上劇場平台，即起每周推出多部短片，內容囊括演員創意影片甄選、名人獻寶、劇場知識、排練場春秋等單元。

其中限時一分鐘的「演員創意影片甄選」，只要曾經參與過劇場演出，無論是演員、技術人員，不限男女、年齡皆可參加甄選。參加者只要上傳一分鐘影片，錄取即獲得3000元生存獎金。紙風車表示，希望讓因武漢肺炎取消演出的演員、技術人員，能夠用創意獲得一些收入。影片徵稿活動已有上百名劇場人投稿。

「這是一場生存戰爭，惟有生存下來，才有機會為觀眾的笑容而演出。」紙風車劇團表示，十多年前的SARS危機，造成許多劇場人為了生計退出，再也回不來。為了不讓憾事重演，紙風車希望藉著發起此活動，給予劇場人才們一絲信心與支持，不要放棄劇場。未來還將推出觀眾影片票選活動，選出月冠軍、季冠軍及年度冠軍，年度冠軍獎金上看30萬。

在恐懼的陰影下，人們不只害怕進劇場，連畫廊都不敢去。采泥藝術因此推出線上畫廊，讓畫迷可以在家中欣賞畫展。以此刻正在畫廊展出的「歲月．故事．鐘俊雄」為例，采泥不僅透過影片，帶網友鉅細靡遺地走一遍展場；還將策展人蕭瓊瑞的講座、畫家鐘俊雄的自述影片通通放上網站。

台博館環景VR720。 圖／台博館提供
台博館環景VR720。 圖／台博館提供

3大博物館 線上逛展

台灣三大博物館故宮、台博館與史博館都推出博物館線上環景服務，將博物館實體展場變成虛擬展場，讓觀眾以類似看Google街景的方式遊逛展場；史博館甚至將去年已下檔的每檔展覽在環景博物館重現，讓想回味的藝術迷再看一遍、錯過的民眾彌補遺憾。

台博館 素人當直播主

台博館推出「Mur Mur Museum-誰來台博？」，結合時下最流行的直播及社群媒體，陸續邀請國際導覽員、北一女學生導覽員等不同領域素人，輪番上線扮演直播主與大眾進行互動，錯過直播的民眾可連線台博臉書粉絲專頁觀看回放影片。

博物館 紙風車 SARS 史博館 新冠肺炎

延伸閱讀

影／防疫像閃子彈 急診醫護打招呼影片讓網友大開眼界

曾經員工集體感冒 氣象局為防疫首次異地預報演練

數百名專家呼籲 要求英國政府積極防疫

零收入時刻怎麼辦？ 紙風車推線上劇場賺劇場人生存金

相關新聞

【讀＋新聞】各國防疫怎麼了？從疫情國際傳播看文化差異

新冠病毒（武漢肺炎）疫情發展至今，在國際上造成不少的影響。除了地緣政治、經濟考量之外，「文化差異」對基層防疫造成的影響，也是許多人討論的話題。例如美國人從小受的教育是靠勤洗手、清潔來防止病毒傳播，較無配戴口罩的習慣；部份歐洲人更是有親吻臉部打招呼的禮節。這些生活的習慣或社會禮節，都是基層防疫中不可小看的變因。

震驚文壇！詩人楊牧辭世 享壽80歲

詩人楊牧今天於台北國泰醫院辭世，享壽80歲，震驚文壇。楊牧近年身體不佳，呼吸系統與心臟皆有狀況，前幾天身體惡化住進加護病...

防疫不無聊 線上劇場、畫廊、博物館看到飽

新冠肺炎風暴襲來，民眾擔心群聚效應不敢進劇場、博物館。其實，許多博物館、藝廊都在防疫期間推出線上服務，還有劇團推出線上劇場。反而讓平常沒時間逛博物館、看展看戲的民眾，正好趁著防疫宅在家的時光，好好補充藝術養分。

華山看恐龍 只剩6天

恐龍果然是大人、小孩都喜歡的古生物之一。日前藝人Ella上傳一段影音在個人官方粉絲專頁，影片中可見藝人阿Ken盡心盡力練...

Art on Ice 歌舞冰上 因應防疫延期

原定四月十日至十二日首度在台北小巨蛋演出的世界頂尖娛樂秀「Art on Ice 歌舞冰上」，因新冠肺炎疫情未見趨緩，且瑞士等八國旅遊疫情警示提升至第二級，配合政府積極防疫政策，主辦單位聯合數位文創昨天宣布延期舉行。

兒童藝術工作坊 小班制家長放心

新冠肺炎疫情升溫，許多大型活動延期及停辦。現正在華山舉行的龐畢度兒童藝術工作坊，因「小班制」模式，反讓許多家長放心參加。

閉目養神也能讀好書？熱銷好書「讀給你聽」

你注意到了嗎？聯合新聞網現在可以閱讀內容給你聽了！解放眼球和雙手，閉目養神也可以一邊聽精彩的內容。

紙風車線上劇場開播了！劇場人生存獎金上看30萬

新冠肺炎風暴襲來，觀眾擔心群聚效應不敢進劇院，連記者也因接觸確診者必須居家隔離。紙風車劇團昨舉行線上劇場「紙風車返笑日」...

《讀者》3月號 妙筆談爸爸身教

《爸爸的藝術人生》譜出身教的奧秘。豐宛音寫爸爸豐子愷簡單創作家裏《別開生面的環境美》。黃永玉寫《爸爸們的滄桑》，陳述義大利畫家拉菲爾被畫家爸爸培養成大師！《和梨子的一生》寫「讓梨孔融」以孔子後人的素養來應對官場，影響著兒女。《比爾．蓋茲的錢怎麼花的》？他希望對孫輩留下美好的記憶，《讀者》雜誌三月號鋪陳了許多爸爸的偉大。

有藝思／面對疫情 台北當代藝術館隔離與對話

面對新冠肺炎風暴，你是否感到不安，想找醫師談談?台北當代藝術館的混搭藝術大展「合力組裝米克斯」，推出由心理醫師陳泊文策展的「隔離與對話」，除了展出他收藏各種關於身體、疾病的獨特畫作，也歡迎民眾跟他約時間「看診」，談從身體到心靈的各種疾病。讓此展成為新冠肺炎爆發以來，第一個與瘟疫、隔離有關的藝術展。

邱建一／揭開圖坦卡門的千年祕密

一般來說，我們比較明白知道的，都指的是新王國之後的那一段；而新王國之前那一段歷史，要從很多的傳說啦、一些地方的傳言、還有些考古的資料，慢慢慢慢地把它給拼湊回去。

藝文館入場戴口罩 台中歌劇院沒口罩就退票

澳洲音樂家感染新冠肺炎事件，台中國家歌劇院防疫再升級。藝術總監邱瑗表示，已在官網、粉絲頁公告「入場觀眾務必戴口罩，未戴口罩將協助退票」，要做到防疫滴水不漏。桃園市政府藝文設施管理中心也宣布，到桃園場館參加活動須全程戴口罩、非售票演出座位為梅花或間隔座位等，另3至4月部分活動演出延期及取消。

熱門新聞

【讀＋新聞】各國防疫怎麼了？從疫情國際傳播看文化差異

【追憶似水年華──1980年代1】黃英哲／我的魯蛇歲月

【記憶藏寶圖】蘇峯楠／甜到冒火的台南史

陳昭淵／無聲的訊息

【小詩房】落蒂／浮雲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。