防疫不無聊 線上劇場、畫廊、博物館看到飽

新冠肺炎風暴襲來，民眾擔心群聚效應不敢進劇場、博物館。其實，許多博物館、藝廊都在防疫期間推出線上服務，還有劇團推出線上劇場。反而讓平常沒時間逛博物館、看展看戲的民眾，正好趁著防疫宅在家的時光，好好補充藝術養分。

眾多表演節目因疫情取消，被迫宅在家的劇場人都在做什麼？紙風車劇團推出線上劇場「紙風車返笑日」，邀請觀眾透過網路，欣賞劇場人拍的小型劇場，看它們如何用創意求生存。

紙風車 演員創意甄選

「紙風車返笑日」是一個線上劇場平台，即起每周推出多部短片，內容囊括演員創意影片甄選、名人獻寶、劇場知識、排練場春秋等單元。

其中限時一分鐘的「演員創意影片甄選」，只要曾經參與過劇場演出，無論是演員、技術人員，不限男女、年齡皆可參加甄選。參加者只要上傳一分鐘影片，錄取即獲得3000元生存獎金。紙風車表示，希望讓因武漢肺炎取消演出的演員、技術人員，能夠用創意獲得一些收入。影片徵稿活動已有上百名劇場人投稿。

「這是一場生存戰爭，惟有生存下來，才有機會為觀眾的笑容而演出。」紙風車劇團表示，十多年前的SARS危機，造成許多劇場人為了生計退出，再也回不來。為了不讓憾事重演，紙風車希望藉著發起此活動，給予劇場人才們一絲信心與支持，不要放棄劇場。未來還將推出觀眾影片票選活動，選出月冠軍、季冠軍及年度冠軍，年度冠軍獎金上看30萬。

在恐懼的陰影下，人們不只害怕進劇場，連畫廊都不敢去。采泥藝術因此推出線上畫廊，讓畫迷可以在家中欣賞畫展。以此刻正在畫廊展出的「歲月．故事．鐘俊雄」為例，采泥不僅透過影片，帶網友鉅細靡遺地走一遍展場；還將策展人蕭瓊瑞的講座、畫家鐘俊雄的自述影片通通放上網站。

台博館環景VR720。 圖／台博館提供

3大博物館 線上逛展

台灣三大博物館故宮、台博館與史博館都推出博物館線上環景服務，將博物館實體展場變成虛擬展場，讓觀眾以類似看Google街景的方式遊逛展場；史博館甚至將去年已下檔的每檔展覽在環景博物館重現，讓想回味的藝術迷再看一遍、錯過的民眾彌補遺憾。

台博館 素人當直播主

台博館推出「Mur Mur Museum-誰來台博？」，結合時下最流行的直播及社群媒體，陸續邀請國際導覽員、北一女學生導覽員等不同領域素人，輪番上線扮演直播主與大眾進行互動，錯過直播的民眾可連線台博臉書粉絲專頁觀看回放影片。