閉目養神也能讀好書？熱銷好書「讀給你聽」

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疫情引恐慌：電子監控的「民主內傷」誰來顧？

終於親赴第一線！習近平上午首度抵達武漢考察疫情

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紙風車線上劇場開播了！劇場人生存獎金上看30萬

新冠肺炎風暴襲來，觀眾擔心群聚效應不敢進劇院，連記者也因接觸確診者必須居家隔離。紙風車劇團昨舉行線上劇場「紙風車返笑日」...

《讀者》3月號 妙筆談爸爸身教

《爸爸的藝術人生》譜出身教的奧秘。豐宛音寫爸爸豐子愷簡單創作家裏《別開生面的環境美》。黃永玉寫《爸爸們的滄桑》，陳述義大利畫家拉菲爾被畫家爸爸培養成大師！《和梨子的一生》寫「讓梨孔融」以孔子後人的素養來應對官場，影響著兒女。《比爾．蓋茲的錢怎麼花的》？他希望對孫輩留下美好的記憶，《讀者》雜誌三月號鋪陳了許多爸爸的偉大。

有藝思／面對疫情 台北當代藝術館隔離與對話

面對新冠肺炎風暴，你是否感到不安，想找醫師談談?台北當代藝術館的混搭藝術大展「合力組裝米克斯」，推出由心理醫師陳泊文策展的「隔離與對話」，除了展出他收藏各種關於身體、疾病的獨特畫作，也歡迎民眾跟他約時間「看診」，談從身體到心靈的各種疾病。讓此展成為新冠肺炎爆發以來，第一個與瘟疫、隔離有關的藝術展。

邱建一／揭開圖坦卡門的千年祕密

一般來說，我們比較明白知道的，都指的是新王國之後的那一段；而新王國之前那一段歷史，要從很多的傳說啦、一些地方的傳言、還有些考古的資料，慢慢慢慢地把它給拼湊回去。

藝文館入場戴口罩 台中歌劇院沒口罩就退票

澳洲音樂家感染新冠肺炎事件，台中國家歌劇院防疫再升級。藝術總監邱瑗表示，已在官網、粉絲頁公告「入場觀眾務必戴口罩，未戴口罩將協助退票」，要做到防疫滴水不漏。桃園市政府藝文設施管理中心也宣布，到桃園場館參加活動須全程戴口罩、非售票演出座位為梅花或間隔座位等，另3至4月部分活動演出延期及取消。

因應公眾集會指引 衛武營節目入場觀眾需登記聯絡資訊

衛武營國家藝術文化中心今晚指出，依據中央流行疫情指揮中心最新公布之公眾集會因應指引，與文化部的因應原則，為提升強化衛武營...

桃園展館加強消毒 日飛行船劇團取消演出

1名曾在國家音樂廳演出的澳洲籍音樂家確診新冠肺炎，讓擁有密閉演出空間的地方政府加強應變戒備，桃園市藝文設施管理中心強調，春節後即加強3處重要館舍的清潔防疫工作，另外，日本飛行船劇團原訂3月底來演出桃太郎歷險記，昨天致電市府確定取消27、28日在中壢藝術館音樂廳的3場演出。

沒表演沒收入 在地劇團 盼紓困專案能眷顧

民間廟會、演藝空間因疫情取消表演，許多在地表演團體叫苦連天，表示表演行程大亂，連研習班開課老師也因課程取消收入減少，發聲希望政府紓困專案，也能對在地藝文團體眷顧。

疫情衝擊 中彰投藝文表演喊停

疫情嚴重衝擊國內的藝文活動，台中國家歌劇院已有6檔演出被迫取消，3大藝文中心也有多檔節目取消或延期；彰化縣今年難得簽約日本和歐洲表演團體，已確定取消邀演。

南部藝文活動 多場延期、取消

上月曾在國家音樂廳演出的澳洲演奏家確診新冠肺炎，高雄市文化局嚴格規定，舉辦室內展演活動，包括展演者及觀眾都要量體溫，無症狀方可戴口罩進場館，場內工作人員及觀眾均需全程戴口罩；觀眾進場必須留下聯絡資訊，以利後續防疫工作。

額溫逾37.5就要退票離場 文化部公布場館防疫因應原則

針對中央流行疫情指揮中心昨天晚間公布澳洲籍確診案例，文化部表示，該個案曾與國家表演藝術中心所屬的國家交響樂團（NSO）於...

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