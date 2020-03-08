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邱建一／揭開圖坦卡門的千年祕密

聯合新聞網 / 一刻鯨選
輝煌古埃及：新王國的璀璨文明（圖／一刻鯨選　提供）
輝煌古埃及：新王國的璀璨文明（圖／一刻鯨選　提供）

在講到新王國的時候，還有一個基本概念，就是新王國到底是怎麼來的？

而我們剛剛講到，新王國的第一個王朝是第18王朝，那建立起18王朝的那位法老，名字叫做「Ahmose」，中文翻譯成「阿摩斯」。

回過頭來繼續說， 18王朝第一個國王叫做Ahmose，他其實是第17王朝的時候，在底比斯當地的貴族。他為什麼要去推翻第17王朝呢？要了解原因，就得先回到更古老之前的故事。

而我們知道，在第15、第16跟第17王朝的時候，當時是有外族入侵。而這個外族，我們一般稱為「Hyksos」，「Hyksos」中文翻譯成「西克索人」。而西克索人是活躍在現在的中亞地區，以及中亞草原地帶的一個游牧民族，他們在第15王朝的時候，越過了現在的西奈半島，進入了尼羅河流域。

之後，這個西克索人一路的往南進攻，把埃及很大的國土範圍都占為己有。甚至我們可以這麼說，到了第16、17王朝的時候，這個埃及根本就是西克索人的王朝，他們建立的。但是呢，在埃及史裡面，因為西克索人佔領了古埃及，所以這古埃及人也不得不承認，這個王權的正當性。

不過呢，在這個17王朝的時候，有一個住在底比斯的貴族，也就是我們剛剛所講的那個叫做Ahmose，他發動了戰爭，他把入侵埃及的西克索人完全的趕回去亞洲去，結束了第17王朝的統治，從此以後，進入了第18王朝。這是一個全新的國家，進入了所謂的「新王國」時期，而Ahmose就從此稱為新王國的第一個法老。

而我們剛剛說到，新王國時期之所以重要，在於它留下了很多的記錄，也在於它的強大。那問題是，它強大的原因是為什麼呢？其實我們現在要知道，來自於一個很重要的水利計畫。

我想，你可能曾經聽說過，以前的尼羅河每一年都會氾濫，而每年的7月，是固定氾濫的尼羅河週期的開始。

而這個水的水源，是來自於現在中非地區的夏季的雷陣雨。那在這個地方下雨之後，這個暴雨啦、雨季啦，都會把水匯集到河流裡面去，最後呢，在尼羅河這個地方釀成水災。

那我們稱尼羅河的氾濫時期，在每年7月份的時候，就會開始。水淹起來的時候，這個水是很大的。我們從歷史記載裡面知道，這個水會把上下埃及平地地帶淹沒掉。而且一直要等到11月的時候，這個水才會慢慢的退去。

所以說，7月到11月的時候，當時的埃及根本就是一片水鄉澤國。農民沒辦法耕田、打魚的人也沒辦法捕魚；因為水太大了、水很湍急，魚都躲起來了。那另外的話，放牧的牧羊人以及牧牛人，因為大水一來，他們的牲畜就得到沙漠裡去。所以在氾濫期間的時候，埃及經常會鬧飢荒。

那我們剛剛講到，阿摩斯這個法老，他在後來卻完成了一個很重要的水利計畫，這個水利計畫就叫做「Faiyum」水利計畫，我們現在呢，一般的說法就叫做「法尤姆水利計畫」。而這個「法尤姆水利計畫」，就是未來新王國強大的關鍵。


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（圖／一刻鯨選　提供）
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埃及 戰爭 農民

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一般來說，我們比較明白知道的，都指的是新王國之後的那一段；而新王國之前那一段歷史，要從很多的傳說啦、一些地方的傳言、還有些考古的資料，慢慢慢慢地把它給拼湊回去。

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