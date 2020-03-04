圖坦卡門展限量明信片 平日才有

很多人聽到埃及以後，都只圍繞到三件事情上面：木乃伊、金字塔以及埃及豔后。但是，埃及真的只有這樣的東西嗎？真正的埃及是個什麼樣的地方？我想很多人都沒有搞清楚，它是什麼樣的一個偉大文明。

2020-03-01 09:11