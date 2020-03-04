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圖坦卡門展限量明信片 平日才有

聯合報 / 本報訊
「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展」平日觀展打卡即贈展覽限定明信片，每日限量贈送。圖／聯合數位文創提供
「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展」平日觀展打卡即贈展覽限定明信片，每日限量贈送。圖／聯合數位文創提供

「圖坦卡門—法老王的黃金寶藏特展」於國立中正紀念堂展出，展覽即將進入倒數一個月，民眾於平日（非國定假日）逛展打卡，即可獲得展場限定的明信片，每日限量供應二百份。

面對疫情目前沒有降溫趨勢，主辦單位聯合數位文創配合升級展覽防疫作業，除了中正紀念堂入口已有設立熱感應器測量體溫，配備酒精消毒外，展覽包含收銀櫃、互動設備等每日至少消毒四到五次，場地使用消毒水清潔，並規定工作人員值勤均須戴口罩，於各展區服務、引導及分散觀展人流。

圖坦卡門主題首次來台，一次展出五百餘件復刻展品，並有導覽機及定時導覽服務，展覽即將進入倒數階段，現場提供平日打卡贈明信片活動，各地埃及粉皆趕來朝聖。而民眾入場前也都配合體溫測量、酒精消毒，不少民眾也戴口罩入場，做好自主防疫，安心且能深度了解古埃及文化教育，體驗阿瑪納藝術的洗禮。

●更多展覽訊息請見官方粉絲團或售票網查詢。

埃及 文創

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