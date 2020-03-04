聽新聞
test
0:00 / 0:00
圖坦卡門展限量明信片 平日才有
「圖坦卡門—法老王的黃金寶藏特展」於國立中正紀念堂展出，展覽即將進入倒數一個月，民眾於平日（非國定假日）逛展打卡，即可獲得展場限定的明信片，每日限量供應二百份。
面對疫情目前沒有降溫趨勢，主辦單位聯合數位文創配合升級展覽防疫作業，除了中正紀念堂入口已有設立熱感應器測量體溫，配備酒精消毒外，展覽包含收銀櫃、互動設備等每日至少消毒四到五次，場地使用消毒水清潔，並規定工作人員值勤均須戴口罩，於各展區服務、引導及分散觀展人流。
圖坦卡門主題首次來台，一次展出五百餘件復刻展品，並有導覽機及定時導覽服務，展覽即將進入倒數階段，現場提供平日打卡贈明信片活動，各地埃及粉皆趕來朝聖。而民眾入場前也都配合體溫測量、酒精消毒，不少民眾也戴口罩入場，做好自主防疫，安心且能深度了解古埃及文化教育，體驗阿瑪納藝術的洗禮。
●更多展覽訊息請見官方粉絲團或售票網查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言