推開小露台 望盡大觀園：臺文館韓良露捐贈展

2006年夏天，韓良露住進臺北城南一座有小露台的公寓，打造「南村落」，化身「城市說書人」，為我們揭露她對土地的愛與觀察。2020年，韓良露告別世界5週年，她將在臺灣文學館敞開門扉的小露台，持續天上人間的對話，交匯成繁華熱鬧的大觀園。

臺文館「小露台・大觀園——韓良露捐贈展」展出韓良露早期影像、創作手稿、劇本、星運圖等珍貴文物。展場根據不同主題，規劃設計為客廳、廚房、臥室及露臺各種空間，與作家筆下多元豐富的創作主題相互輝映。

國立臺灣文學館長蘇碩斌表示，早在「文青」、「斜槓」、「獨立影展」、「自助旅行」、「女性主義」等名詞成為話題之前，韓良露便開啟風氣之先，獨立籌辦影展、拍紀錄片、參與小劇場、寫女性主義專欄，後來更跨足影視編劇，進而書寫美食、旅遊、占星，享受豐富多彩的生命滋味。她以寫作者身分，提升生活品味，帶動社會風潮，開啟生活品味書寫模式。

「小露台・大觀園——韓良露捐贈展」展期即日起至2020年8月23日，於臺文館二樓展覽室E展出。歡迎讀者來到這座「小露台」；透過歌詞、小說創作、與文壇重要人士的珍貴合影等展品，一睹韓良露精彩的生命歷程，並跟著作家的腳步想一想、看一看，尋求心靈的滋養。

朱全斌先生回憶良露，睹物思人。（圖／國立臺灣文學館提供）