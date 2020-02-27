民俗活動的背後，是臺灣400年歷史精彩交織的紀錄

近期上映熱議不斷的《國際橋牌社》，去年大受好評的《返校》，以及齊柏林導演的《看見台灣》，甚至更早期的《賽德克巴萊》、《KANO》，都記錄著台灣的時代點滴以及這塊土地的刻畫，透過往昔的再現與對現今美麗的覺醒，再次喚起了民眾對於臺灣的認識及情感。

回顧過往，多數時候都將目光放在了國民政府來臺之後的變遷、政治時代的更迭，其實把時間軸拉遠，臺灣有著400年的歷史，從原民時期開始，歷經西班牙、荷蘭與明鄭時期，清代、日治的輪替，種族的融合、地域的開墾，福爾摩沙早在數百年前即躍上了世界舞臺，在世界佔有一席之地，檢視歷史，無論是平和或有衝突，臺灣人也都走過來了，因豐富多元的歷史與演進，讓我們更有寬闊的眼界與開放包容的心胸。

而隨著歷史脈絡逐漸開墾各地，不同時期的人們進駐不同的地區發展，造就了當地特有的民俗特色，過往多數人以為節慶應多來自中國大陸，其實現在我們所過的節日許多是臺灣特有的民俗文化，來由典故也是大不相同，以過年為例，所認知到的都是年獸傳說，其實臺灣的過年來自於「沉島傳說」，守歲竟是為了等待臺灣沉入海底而徹夜未眠，而過了午夜十二點放鞭炮則是慶祝平安無事沒有沉入海裡，這些來由，顛覆了你我既有認知，也更進一步認識了臺灣。

臺灣不僅在地貌上呈現多元，歷史文化、人文民俗也是精彩萬分，相互推移也交互影響著，天然地形的迥異與屏障，讓原民文化仍舊得以獲得保留，客家族群多於丘陵地的群聚發展，漳州泉州的漢人多數於平地開墾，平溪「孔明燈」、鹽水「蜂炮」也是元宵節南北兩地最知名的民俗盛典，除了參與盛會，背後的歷史來由更是值得了解與探究，愛臺灣，就從了解這塊土地開始。

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