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邱建一／輝煌古埃及：揭開法老的千年祕密

聯合新聞網 / 一刻鯨選
輝煌古埃及：新王國的璀璨文明（圖／一刻鯨選　提供）
輝煌古埃及：新王國的璀璨文明（圖／一刻鯨選　提供）

內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 邱建一 02【新王國時期的強盛關鍵】

不要再講埃及的國王叫做「法老王」了，法老王這三個字是一個完全錯誤的翻譯。「法老」其實是來自於英文的「Pharaoh」這個字的中文翻譯，「Pharaoh」這個字又來自於古埃及語「pr-aA」這個字的翻譯。那「pr-aA」呢，其實從「pr-aA」到「Pharaoh」，到中文翻譯的時候，照理講應該翻譯成「法老」，這樣就夠了。

那為什麼這個樣子呢？是因為不管是「Pharaoh」還是「pr-aA」，它的原始意義都是「國王」的意思。所以其實呢，你叫他「法老王」，等於是「王王」，念了兩遍。

那另外呢，有一個字叫做「撒哈拉」（Sahara），「Sahara」這個字的原始意義，就是「沙漠」的意思。所以說，你不需要叫它這個地方叫「撒哈拉沙漠」吧？為什麼？因為叫它「撒哈拉沙漠」，你又唸了兩次了。

那另外的話，有一個我們很常聽到的名詞，叫做「尼羅河」。尼羅河的「尼羅」這兩個字，來自於英文的「Nile」，而英文的「Nile」這個字，又來自於古埃及語的「Iteru」這個字。而更有趣的是，不管是尼羅河的「Nile」還是那個「Iteru」，它其實原本的意思，都是「河」的意思。所以「尼羅河」我們又念了兩次了，又叫做「河河」。

在古埃及語的一些基本認知裡面，這三個名詞：「法老」、「撒哈拉」、「尼羅河」，請你先記在心裡。為什麼呢？因為在臺灣，大家都叫他「法老王」、大家都唸成「撒哈拉沙漠」、大家也都唸成「尼羅河」，所以說，這已經是習慣性的念法了。

那其實這也沒什麼對錯的問題啦，就是你心裡知道說，其實正確的情況是怎麼回事就好了。因為既然大家都這樣講了，什麼法老王啦、什麼撒哈拉沙漠啦、什麼尼羅河啦，我是覺得「名無固宜，約定成俗謂之宜」，大家說好，那就好了。那這就是幾個基本的概念。

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埃及

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