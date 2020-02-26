閉展倒數！玩具變變變 228出遊首選

二二八連假將到，「玩具變變變 創客養成記」主打美國ＳＴＥＡＭ教育理念，邊玩邊學習，是家長首選。該展覽將各種想像力與創意化成真實的創作，一進展場彷彿踏進魔法世界，單單一張紙就能玩出創意提燈、不同型態的立體書與紙藝擂台等。

策展人洪新富說，這個展覽除了讓孩子玩得開心，大人也能看到懷舊小玩具重現在眼前，與孩子一起「玩到」、「學到」並「做到」，無論年紀都能享受當「創客」的樂趣。

此外，因應新冠病毒疫情，入場前都需檢測體溫，展內亦有定時消毒且備有酒精供民眾使用，強化安全看展理念，讓消費者盡情玩樂。

「玩具變變變 創客養成記」，由野蜂國際開發有限公司、台北市文化基金會、松山文創園區主辦，協辦單位為聯合數位文創、翊雅設計、傳薪民俗工藝社，即起至三月一日於松山文創園區北向製菸工廠展出。udn售票網、ibon售票系統、Gomaji全票二五○元熱售中。