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一刻鐘百世紀：荷西時期臺灣在地風采

聯合新聞網 / 一刻鯨選
戴寶村臺灣史：一刻鐘百世紀的故事（圖／一刻鯨選　提供）
戴寶村臺灣史：一刻鐘百世紀的故事（圖／一刻鯨選　提供）

內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 戴寶村 05【荷蘭與西班牙在臺灣的殖民經營】

你一定去過淡水，那一定會去紅毛城，可是你知道嗎？臺灣不是只有紅毛城，臺灣還有紅毛港、紅毛埤、紅毛田，甚至，我們臺灣老一輩的人把水泥叫作「紅毛塗（土）」（閩語：âng-mn̂g-thôo）。

那為什麼會有這樣的名稱呢？主要是因為荷蘭和西班牙來到臺灣，因為他們頭髮的顏色非常特別，所以就以這個特徵來稱呼這些外國人，就是「紅毛人」。

荷蘭因為以印尼的雅加達、巴達維亞作為一個貿易的中心，他還是想要去中國大陸，甚至他們也到日本去，所以臺灣有他的一個很重要的地位。所以1622年底，荷蘭人又再一次來到臺灣海峽的澎湖，結果明朝的海軍也還是來巡視，然後就跟他們談判說：「你們為什麼老是占了一個地方在這裡，要幹嘛？」那荷蘭只是解釋說，他們把澎湖做一個航線上的中繼站。那如果說硬要叫他們離開，荷蘭人甚至講說：「那我們去大員是不是可以？」結果明朝的海軍就說：「你們去哪裡我不管，反正你就不要在澎湖這個地方。」所以一年之後，荷蘭人就到臺南，這個稱作「大員」的地方。

荷蘭人在大員很快的就建立了一個根據地，就是以他們荷蘭家鄉，有個地方叫「熱蘭省」的這個名稱建了「熱蘭遮城」，也就是我們現在稱作「安平古堡」的這個地方。

後來在1653年這一年，等於也在臺灣建一個省城一樣，就是我們在臺南所講的「赤崁樓」，稱作「普羅文帝亞城（Provintia）」，那「Provintia」其實就是省城的意思，所以荷蘭人已經準備在臺灣進行比較長期的經營。

他們發現臺灣的土地、氣候條件還不錯，所以就開始種甘蔗，然後製糖。那為了種蔗、製糖，特別從福建地區引進了一些漢人移民來；因為我們知道，這個平埔族原住民，他們比較不擅於這樣的農作，所以就引進漢人到達臺灣──等於是臺灣歷史上的第一批移工。

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荷蘭 澎湖 海軍

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