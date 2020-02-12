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龐畢度展防疫 親子安心逛

聯合報 / 本報訊
良好的防護措施、定期消毒及入場人數管控，家長與小朋友們也能在室內活動中安心學習。 圖／聯合數位文創提供

中學以下因應新冠肺炎（武漢肺炎）延後開學，不少家長傷透腦筋。其實，只要有良好的防護措施、定期消毒及入場人數管控，家長與小朋友們也能在室內活動中安心學習。

來自巴黎龐畢度的兒童藝術工作坊「我的眼睛—視覺探索大冒險」，由龐畢度自製兒童影集「我的眼睛」及五位元老級藝術家，為孩子打造全新藝術體驗。主辦單位嚴格管控每場次入場人數，以及體驗前的清潔消毒工作，是家長

最安心的出遊計畫。

由聯合數位文創主辦的「我的眼睛—視覺探索大冒險」，即日起至四月七日於華山文創園區西4館舉行，大宗購票優惠詳見網頁;客服專線（02）7721-6955。

武漢肺炎 文創
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