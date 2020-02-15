網紅、鄉民與網軍大逆襲：社群世代的脆弱與反擊

內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 溫朗東 04【後「www」時代的資訊素養】

網路，算是一個……相對來說更容易去打到不同的族群。當然，現在網路上面最常討論的就是說，會不會有所謂的「假資訊」？我甚至在路邊吃飯的時候，也有人問我這個問題。那當然，他沒有要聽我答案的這個意思，他只是認出我來，之後分享他的政治見解，那我也是非常尊重的把他聽完，但他的核心問題是：到底假資訊怎麼分辨？

我自己覺得是說，在這個年代裡面，如果你從小就有使用網際網路習慣的話，對於假資訊的分辨是容易許多，因為你會有整個網路蓬勃發展過程的歷時性訓練。

有一種很常見的網路操控的做法，就是PTT上面的推文，先把它推爆，讓它增加曝光率，同時會塑造一種「這是主流意見」的想法。那一樣的原理套用到臉書、推特、IG，其實全部都適用，你就是透過把贊成的意見擴張，讓它去變得比實際數量大。它所產生的氣勢，會使得一些觀望中的人——第一個，如果原本就認同這套想法的人，它原本不表態的，看到人一多，他就表態，即使那裡面的人是假的；那第二種，還在觀望中的，他不確定自己想法的人，他可能就西瓜偎大邊，他就選擇了意見多的去走，這就是俗稱的「帶風向」。大概就是這樣。

但我不覺得「帶風向」是個負面的用語，因為在做社會溝通的時候，如果你原本的想法透過一套有系統性的思維，產生了變化；這個我不認為是一些負面的話，因為任何的學習不就是這樣嗎？你原本以為對的事情，後來發現是錯的，只要你有經過一套好的方法去學習的話，你就改變了；很多人的改變，就造成風向的改變。

所以「帶風向」本身可能是一個社會整體民智已開的過程，它不必然是一個負面的事。可是如果你按照的不是一套思考方法，而是依照很原始的人性，就是你不想落單，我想要跟著勢力最龐大的那邊去走的話，就有可能讓這種操作手法能夠放大。

那怎麼樣去避免一些假資訊對生活的影響？滿簡單的。第一個，你先去看這個資訊來源是什麼？我先講，我自己有時候臉書滑一滑才發現，有些臉友是什麼阿拉伯人——我不確定那是阿拉伯人哪，因為那個文字我看了不是很懂，估計是中東地方的語言，那我沒有研究這樣。結果，平時就PO（張貼）一些美食啊，還是什麼日常的，最近突然就開始PO政治的消息，而且有非常明確的立場，然後我也懶得去處理他，因為事情太忙了，就把他封鎖；我應該要把它截圖下來，然後證明說這個案例真的是存在的。

這個有趣的事情是說，當你獲得一些網路上的關注。例如說我啦，有些時候特別有一些事件比較受關注的時候，就會有這種阿拉伯人來加你好友。感覺那是一個寫好的程式，就是會去關注某一些特定的人，或是特定議題。有些人他覺得你流量夠高，例如說有個跟假新聞沒有關係，但是一樣有程式的，就是IG上面會有很多做網拍的，或做販賣的來幫你點讚，或是幫你追蹤這樣，那他的意圖就是希望你也點回去他那邊。那尤其是當你的IG追蹤數成長的時候，這個程式就會找到你，然後希望你去幫他們點讚跟追蹤這樣。那當然我都沒有在看這個啦，我只是覺得這個現象蠻有趣的，這個是數位時代確實會發生的。

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