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Hami書城回顧2019閱讀有成！因應防疫 《對決病毒最前線》限時免費下載

聯合新聞網 / 讀.書.人
Hami書城鼓勵閱讀有成，2019年創下總閱讀時間5,885萬分鐘的新紀錄。（圖／Hami書城　提供）

景氣回溫，Hami書城鼓勵閱讀有成！在2019年舉辦423世界閱讀日推廣全民閱讀後，Hami書城持續培養用戶閱讀習慣，2019年創下總閱讀時間5,885萬分鐘的新紀錄，相當於總閱讀時間112年，帶動閱讀人數成長近3倍，Hami書城月讀包用戶年度下載電子書本數突破471萬本，總閱讀時間、閱讀人數及下載本數皆創新成長紀錄，同時也發現，在2019年有聲書成長幅度最高、通勤時間的閱讀人次最多。Hami書城亦將於2020年繼續舉辦423世界閱讀日推廣活動，透過鼓勵閱讀活動並提供多元便利的閱讀形式，為提高臺灣閱讀人口盡一份心力！

多元閱讀形式降低門檻 Hami書城2019創新成長紀錄

Hami書城於2019年締造多項新紀錄，包括總閱讀時間5,885萬分鐘、閱讀人數成長近3倍，以及當年度月讀包突破471萬本下載數等，成長主因除了舉辦423世界閱讀日等多項鼓勵閱讀活動外，提供原版面報紙雜誌、ePub文字電子書、文章式閱讀、影音導讀及有聲書等多元閱讀形式，使得閱讀門檻降低亦為主因。

有聲書成長幅度最高 2020持續增加商管、健康類內容

值得一提的是2019年有聲書使用人數成長159%，用戶聽書時間成長143%，相較於其他閱讀形式的成長幅度最高，其中聽書時間最長的有聲書類型分別為語言學習類及親子類。

看好有聲書的成長力道，Hami書城於今年1月新增近200本有聲書內容，並提供用戶更適合的聽書介面，今年還將陸續增加更多內容。新增的內容涵蓋商業管理、健康養生、語言學習及親子等類型，用戶利用通勤、開會空檔等零碎時間，就可聽完「與成功有約」、「你要如何衡量你的人生」及作者陳月卿導讀的「他的癌細胞消失了」等有聲書。

晨型人早上6點閱讀新知 有聲書成新幫手

通勤族閱讀能量高 閱讀人次最多

2019年的貿易戰、香港反送中、總統大選等政治話題不斷，帶動Hami書城月讀包內報紙閱讀量較前一年成長30%，同時亦發現書城用戶養成從原版面報紙快速瀏覽各大報頭條的習慣，看報紙的用戶有35%會於每天上下班通勤時間看報紙，8點到10點的上班通勤時間，亦為全天候閱讀人次最多的時段。

而晨型人早上6點開始閱讀新知，閱讀內容偏向經營管理雜誌與產業動態報紙，積極獲取最新趨勢、隨時跟上最新脈動。上午10點到中午12點之間，則是雜誌類刊物的閱讀高峰，不僅雜誌的閱讀人次最多，累積閱讀時間也最久。

此時段正值股匯市開盤時間，閱讀的議題偏向投資理財類，其中又以退休理財議題最受歡迎，雜誌封面故事如《做好這3件事退休每月爽領7萬》、《做對5件事 老了不怕沒錢花》等，都進入閱讀時間最久的排行，更多完整書城閱讀報告，請至Hami書城網站

交通場域男性閱讀商管、女性愛時尚雜誌

銀行金融場域看投資理財報紙雜誌

Hami書城特別的是也透過與企業機關的場域閱讀合作，推廣數位閱讀，而民眾在不同場域的閱讀刊物也不盡相同。例如在高鐵或華航貴賓室等交通場域，民眾的閱讀類型較多元，男性對於商業理財類的「Smart智富」、「今周刊」較感興趣，女性則喜好閱讀時尚類的「ELLE」、「Marie Claire美麗佳人」；在臺灣銀行、兆豐銀行、第一銀行、台新銀行等金融銀行場域，閱讀類型幾乎以投資理財類的報紙雜誌為主，例如「經濟日報」、「工商時報」及「財訊」等。

《對決病毒最前線》電子書限時免費下載

因應武漢肺炎疫情，Hami書城有眾多雜誌、報刊，讓大家不需出門也能「讀」遍世界。為了讓大家更認識病毒是如何造成大流行，Hami書城提供《對決病毒最前線》電子書限時免費下載，提供大家在面對流行病時，如何採取行動保護自己，以及預防它們再現的方法。民眾只要在2/29前免費加入Hami書城會員即可免費閱讀7天，Hami書城月讀包用戶於2/29前打開書城App，亦可免費下載，並於申租期間持續閱讀。

除此之外參加Hami書城App「好康」專區的「書展簽到任務」還有機會獲得2020線上書展單書兌換券，可從線上書展的活動選書擇一本以0元兌換，數量有限，送完為止！

Hami書城即日起至2/29推出線上書展，電子書全館7折起，選購滿499元輸入HamiBE2020即可享購物車金額再7折優惠，相當於紙本書定價5折優惠，希望藉此帶動電子書購買，鼓勵閱讀；若讀者想一次擁有多本電子雜誌、報紙與書籍，可以選擇申租Hami書城月讀包，以一個價格訂閱180種不同主題雜誌、近8,000本電子書刊與暢銷書籍，還有臺灣六大報紙天天更新！詳見Hami書城2020線上書展網頁

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