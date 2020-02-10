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四月來台 「歌舞冰上」蘇黎世首演 5萬人爭睹

聯合報 / 特派記者陳宛茜／瑞士蘇黎世報導
「歌舞冰上」（Art on Ice）四月將首度來台演出。 圖／聯合數位文創提供

在英國「靈魂歌姬」蕾貝卡．弗格森空靈的歌聲中，平昌冬季奧運單人花式滑冰冠軍阿麗娜，高舉右足跳起「帕爾曼旋轉」，宛如一顆水滴在冰上快速旋轉。而當夫妻檔冬奧雙人滑冰冠軍塔提亞娜和馬克西姆上場，蕾貝卡唱起「除了愛無一真實」，兩人在情歌中完成拋跳、死亡迴旋等動作，全場瞬間滿溢粉紅泡泡。

結合花式滑冰明星和國際歌手、特技和舞蹈的冰上表演節目「歌舞冰上（Art On Ice）」，上周在瑞士蘇黎世舉行第廿五屆首演。五場演出場場爆滿，吸引逾五萬人觀賞。

冬奧史上第二年輕的滑冰冠軍阿麗娜．扎吉托娃，不久前宣布暫時退出比賽，卻站上了「歌舞冰上」。她受訪時說：「在這裡我能做自己、也和觀眾更接近。」當她在冰上踏出優雅而勇敢的步伐，讓人想起「冰雪奇緣」裡追尋自我的艾莎公主。

製作人Oliver Honer一九九六年創辦「歌舞冰上」前，是世界排名第八的瑞士滑冰奧運選手，他每年從各項國際滑冰比賽中找到具明星魅力的選手，配上當紅國際歌手和音樂家、樂團，以及令人目眩神迷的特技和舞蹈，打造「冰上歌舞」為結合運動和藝術、滑冰和演唱會的表演藝術。

「歌舞冰上」每次演出的故事和陣容都不同。以今年瑞士場為例，由瑞士知名喜劇演員Marco Rima擔任主持人，他穿著冰鞋上場，帶領觀眾從百年後的「冰河世紀」回看這個時代，從中帶出各領域明星的表演、穿插幽默笑話與歷史知識。台北場將邀來以「當男人愛上女人」走紅的麥可．波頓擔任主唱，滑冰明星則有阿麗娜、塔提亞娜和馬克西姆、哈維爾．費南德茲等，並邀來加拿大幻光馬戲團。

●由聯合數位文創主辦、遠東集團冠名贊助的「Art on Ice 歌舞冰上」，四月十日至十二日在台北小巨蛋登場，遠東卡友獨享八八折優惠，只在udn售票網 https://pse.is/LWF3F  或至ibon、萊爾富、全家購票，大宗購票請洽客服專線（02）7721-6955＃1。

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