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「玩具變變變」 送限量燈籠

聯合報 / 本報訊
即日起至二月十日，在「玩具變變變 創客養成記」現場票亭購買全票，即送限量鼠年DIY花燈。圖／野蜂國際開發提供

本周六是元宵節，每年都被民眾搶翻的十二生肖紙藝燈籠，更是大人小孩都喜歡的收藏品項之一。紙雕藝術家「洪新富」從一九九四年推出首款元宵燈籠後，就開始與不同縣市合作，並因應每年的生肖及燈籠主題創造不同結構與製作工法，並隨著不同年節加入新的元素與創意，讓每個燈籠都美麗驚豔。

正在台北松山文創園區展出的「玩具變變變 創客養成記」，這次也搭上元宵節「洪新富」老師，推出即日起自二月十日前，至展覽現場購買全票，就能把限量鼠年DIY燈籠帶回家珍藏。

●「玩具變變變 創客養成記」展覽，由野蜂國際開發有限公司、台北市文化基金會、松山文創園區主辦，協辦單位為聯合數位文創、翊雅設計、傳薪民俗工藝社，即日起至三月一日於松山文創園區北向製菸工廠展出。udn售票網 https://pse.is/NJZ53 、ibon售票系統、Gomaji全票二五○元熱售中。

文創 元宵節 藝術家 DIY
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