60天環島足跡 逆風劇團巡展分享故事

逆風劇團「夢想列車環島巡迴特展」昨天開幕。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

「我從小就住安置機構，爸媽把我丟出去。」16歲阿朋談到不快的童年，語氣相當平淡。他是加入「逆風劇團」的非行少年之一，去年，劇團帶著包括阿朋在內的3位少年環台60天，足跡遍布10多個縣市、30多間少年觀護所、安置機構、育幼院等，在旅程中勉勵與成長。這些故事化為「夢想列車環島巡迴特展」，昨起開展，讓大家知道這群所謂的「歹囝仔」，只是少了打磨發亮的機會。

阿朋說，從小不知道什麼叫家，也因較早出社會，看得比同齡人多一些，這趟環島旅程，看到很多跟他差不多遭遇的孩子，「滿可憐，但沒辦法，有些人注定窮苦，有些人被打，這不是我們自己能決定的」。這趟旅程，他第一次看見那麼多事物，也更認識自己。

「逆風劇團」是全台灣第一個以中輟、高關懷少年所組成的劇團，3位23、24歲的創辦人成瑋盛、邱奕醇、陳韋志，都曾經歷逆風、偏離體制與社會的航道，是被稱為「問題少年」的小混混。他們18、19歲時勇敢創立劇團，透過戲劇、藝術陪伴，以自身經歷幫助近百位逆風中的孩子，找到正確方向。

「逆風劇團」去年帶領3位非行少年環台60天，昨起分享旅程故事。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

成瑋盛表示，這次環島的3位孩子都來自安置機構，除了阿朋，小馬的父親早逝，國中就自己賺錢照顧弟妹；絲瓜與奶奶相依為命，奶奶卻因阿茲海默症，見絲瓜一回家，便報警說他要殺人。即使成長過程缺乏家庭溫暖與愛，絲瓜仍透過環島，看見偏鄉需求，更願意伸出援手，「劇團應該要更擴大，幫助暗處的他們。」

成瑋盛表示，透過環島走訪育幼院、少觀所、中介教育機構，與機構的孩子一起編寫劇本、演戲，讓孩子知道，他們不只是少觀所內的一組編號，而是有名有姓、要為自己感到驕傲，未來離開少觀所，都可成為心中想成為的樣子。

「夢想列車環島巡迴特展」民眾戴上耳機，可回到照片拍攝當下。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

在台北市青少年發展處5樓舉辦的「逆風劇團夢想列車巡迴特展」，展示這趟環島旅程中，少年觀護所孩子們所寫的親筆信。民眾戴上耳機，可回到照片拍攝當下，主舞台區則輪播環島紀錄影片，以及3位環島逆風少年講座分享，展期至2月9日，開放時間為9時到17時。