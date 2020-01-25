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【書評‧新詩】沈眠／詩歌是 最高級的思考

2020-01-25 02:28聯合報 沈眠

《惡意的郵差》書影。 圖／逗點文創結社提供
《惡意的郵差》書影。 圖／逗點文創結社提供
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這幾年間，隨著各種生存議題的備受重視，也就產生相當數量的此類詩歌，並且有不少專以觀察、思維社會現象為主的詩集。而同時間，市場上充斥強調療癒感與抒情性、宛如流行情歌、非常接合通俗需求的詩集──兩者都有其脈絡可循，在資訊張牙舞爪的時代，簡易直白的訴求，是最有效的途徑，實在無可厚非。而乍看是理性與感性兩種極端，其實姿勢是一致的，他們都主動地站在群眾那一邊，企圖滿足更多詩歌進化以外的急迫欲求。在這樣的風氣裡，也就較無對詩歌藝術的追求，以及人性繁複內在的剖切。

但去年卻有兩本不怕隱晦的詩集，一方面對抗陳舊的抒情語調，另一方面又企圖展現對議題的另類角度，一本是印卡《一座星系的幾何》，另一本則是王志元《惡意的郵差》。前者將龐雜的知識與情感凝結，寫出教人咋舌的意象舞動，但又能經驗總和地談及群體與個體的分異。而王志元則是姿態絕佳地示範了如何甩開現今的風潮，什麼才叫不合時宜，默自走在孤絕之路。且跟前一本詩集《葬禮》大不相同，像兩個不同的詩人，幾乎徹底翻新，明明概念更清晰，但有趣的是文字有朦朧感（《葬禮》是直白口語的操作），裝上霧玻璃也似。

王志元運用裂縫與洞、圈子、指縫等意象，充滿（各種解讀上的）誤差，如「要他睡在陳舊的夾縫之中／抱著他剛清好／不准上膛的槍」（〈命令〉）、「用時機換來分離／用分離換整個房間的鏡子」（〈指縫〉）、「當我躺下來的時候／裂縫已經在那」（〈當我躺下來的時候〉）……另外，火把、槍與子彈的意象組合，隱含對社會與政治的清晰洞見，但同時又是困惑無比，甚至誠實說出「我對生活一無所知／在沙堆袒露它的心之前／不知道屍體如何被拆解／餵養每一個縫隙／我從這頭走進去／並不知道會從哪裡出來／一次性的問候／像被神攔截的郵件」（〈我對生活一無所知〉）。

傳遞訊息這件事本身理應中性，但活在總是帶著各式立場選擇的灼熱此時，維護自身對人性從來複雜的信念，尤其困難。而王志元還相信著，所以他願意「花一輩子住在信箱裡／郵差的惡意像滿月／讓大家伸出頭來看」（〈你好〉），且持續思索：「真理，這不懈的郵差／我出門慢跑／用孤獨清空街道……生存是一種法則但沉默不是／明天是一種選擇但後悔不是……」（〈當我躺下來的時候〉）、「總有激情的時候／為了更接近道德」（〈對幹〉）、「隨著年歲增長／更懂道德的徒勞……讓祂長成一種絕情的模樣／焚燒青春年少」（〈知秋〉），不輕易被成見與定論捕獲。

董啟章在《物種源始．貝貝重生之學習年代》寫：「……詩讓我們找到居所，因為詩同時是一種思考。它不是一般的邏輯性的思考，而是深入存在的根柢裡的思考。正如海德格所說，它量度出我們存在的維度。你可以說，市場交易也量度出我們存在的維度。但那只是拙劣的模仿。市場量度的極其量只是物質生存的狀態，連維度都稱不上。明白到詩是最高級的思考，或者最高級的思考必然同時是詩，而詩的思考正是人達至棲居的方式，我們便可以看見，市場根本就不可以同日而語。市場是沒有詩意，也沒有思考的。市場的運作邏輯，是計算和投機，而計算和投機，在詩中沒有任何位置。……」

《惡意的郵差》是足以量度存在的維度的詩集，且對正確性一再自傷地發出提問：「我放下標語，從困惑邁入中年／從旁觀行使緘默權／／生活的危機在生活的框架中／窗外的樹屋有一把鑰匙、槍，和回家作業／／而發球手正蓄勢待發／我們急於找到正確的一面」（〈吹哨〉），讓人極為動容，其詩歌是最高級的思考，亦是詩意棲居的完成。

郵差葬禮

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