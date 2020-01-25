【書評‧詩歌】蔡琳森／以旋律寫作

《巴布．狄倫歌詩集》書盒封面。 圖／大塊文化提供 分享 facebook 在其歌唱職涯不停轉向、自我顛仆又迭起、自我貼標籤再撕掉標籤的行進之間，實乃體現了其一貫的逃避再現霸權之政治學，或許，這也讓他即使年邁了還堅持持續登台演唱的勞動，更近乎羅蘭巴特揭露過的（可以抵拒神話收編的）「樵夫的語言」。這正是狄倫老爹叛逆之精髓……

以歌詞為體又隱抑去了音籟魂魄的一套歌詞集，總是容易教人憶起ＣＤ市場正盛的時代伴隨唱片本體夾附的那份翻譯歌本。雖則，這些被從旋律的神聖性上剝離的唱詞本身，多數看上去與精巧的敘事詩難以分辨，消費者卻仍可能生起一種直觀認定，疑心此類商品的主格恐有稀薄之虞。但，因為它們的作者是巴布．狄倫，如上種種疑慮或可釋懷。

此套書被名之以「歌詩」，教人浮翩聯想「唸歌」、「歌仔調」此類行將失傳的在地說唱技藝，又或也牽引著西方文學吟遊詩人之歷史，千古的文人騷客在詩文中找「歌聲」、庶民百姓於謠曲裡寄「詩意」的抒情傳統。文字載體畢竟不同於旋律（人身借用腔體、肢體所研製的種種聲響）、影像那一類直接訴諸官能的表意體系，一如帕索里尼曾撰文界定了自己「以影像寫作」的志向與事業，主編序裡，馬世芳開篇便援引了一九六九年訪談狄倫的夫子自道：「我只把歌詞看成用來唱的東西，真正重要的是字句依附的音樂。我寫歌，是因為我總得有些什麼可唱」。職是，與其指認狄倫為一名文字系統下的勞動者，不如說，這些收錄書裡的歌詞乃是其「以旋律寫作」過程裡的增衍物。無疑，歌與旋律乃是挾著流光溢彩燒鑠魅人的珍珠瑪瑙，是聽者在歲月激流不可逆的偷換下僅存的（被扣在當鋪裡等待受贖的）珍重寶物，則這些丟失了旋律的文字，究竟是什麼？又該在讀者的閱讀過程裡造就什麼？對狄倫的既有樂迷來說，它們可能是透過聲軌的留白來重新喚醒聽覺記憶的工具；對還不真正認識狄倫的人而言，它們則是諾獎開拓了授獎疆域，讓一介身兼時代弄潮兒與時代見證人的獲獎者摘取桂冠的最有力證詞。在這兩種對象身上，本書都在丈量著聆聽與閱讀之間的距離。如若不致太遠，則前者便會在文字裡「聽聞」往昔，後者則會以文字為鑰，開啟即將的聆聽之門。

除卻每一首歌詩審美上的趣味，如若跳脫出來，觀想整體，此套書也正謄錄著、再現著狄倫斯人（這個時代創造者）迥異於時代消費者之人格特質，在其歌唱職涯不停轉向、自我顛仆又迭起、自我貼標籤再撕掉標籤的行進之間，實乃體現了其一貫的逃避再現霸權之政治學，或許，這也讓他即使年邁了還堅持持續登台演唱的勞動，更近乎羅蘭．巴特揭露過的（可以抵拒神話收編的）「樵夫的語言」。這正是狄倫老爹叛逆之精髓，其乖戾秉性最迷人之處：其之叛逆，正是叛在逆在從民歌、搖滾以至乎狄倫自身的音樂「神話」，全都是他曾亟欲推開（也真的推開過）的對象。

再除卻狄倫這位作者來談。此套書得順利被翻譯，被產出，作為一項島國在地長年處理西方知識與文化霸權商品的轉進口工作成果報告，其實距狄倫獲頒諾獎已近三年，距簡體版以洋芋片封裝的討巧造型問市已逾兩年。詩性或諾獎神話之類的全球文化商品看似是可以凌空渡虛（或以鮑曼的修辭來說：乘浪），是能寰宇無限順暢流通之物，其實這不過是一種過分甜美的想像。每次它們舶來抵達台灣的時間差，也正反映著在地出版文化工作產業的健康程度。此次移植工作雖是遠遠地才趕上了自己的遲到，卻仍在出版市場看似頹廢、生產端人力與銀彈資源匱缺的現實條件下，糾集了複合、重疊著大量身分的譯者團夥（有的以狄倫的歌曲為名寫出過一本書，有的年輕時藉狄倫音樂的啟迪找到了創作敘事詩的方法。這裡頭有此世代最傑出的樂評家、台灣目前線上最動人的歌詞創作者，以及一眾專業譯者，或是不同世代、各顯特色的詩人。以多名譯者，頂上狄倫這一名作者，如此的對位模式，頗似當年狄倫的傳記電影《我不在那兒》選用了六名演員來演繹不同精神的狄倫，由於每名譯者各有自己的閱歷和理解，各有不同的語感和語言邏輯，此種安排，某種程度上也算讓狄倫散播在中文世界時，一定程度地發生了班雅明式的解放）。這個繁體中文版作為在地變種，其變造與加工的品質呈現，並不只是讓島國淪為一味照單吞納西方文學／文化正音，止於重複發揚迴聲的空谷。它能兌現在市場的架上，極重要的意義乃是闡明了我們既有的出版編輯體系加上可投入的人才，猶能有效地移植如本書這樣（在質、在量上都）難以引入的西方文化產物。