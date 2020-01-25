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【書評‧小說】郝譽翔／新世紀的台北寓言

2020-01-25 02:26聯合報 郝譽翔

《尋宅》是裴在美近年來重要的長篇之作，她透過男主角「郭哥」視角，呈現出台北的今／昔、二十一世紀／一九六○年代的對比。我們也不妨把《尋宅》視為是白先勇《台北人》的續篇，主人翁同樣都是台北東區的外省族群，而《台北人》寫的是第一代人的漂泊失根，《尋宅》寫的則是台北土生土長的第二代，長大後去國離鄉，當再度回到這座房價暴漲，到處充滿了五光十色廣告看板的消費之城時，心中湧起強烈的疏離與陌生，竟和白先勇〈遊園驚夢〉結尾錢夫人對於台北的感慨：「變得我都快不認識了——起了好多新的高樓大廈」，並無二致。

於是家在何處？《台北人》中外省第一代的故鄉，至少因為兩岸隔絕，反而在記憶中獲得了青春永存，然而《尋宅》的外省第二代卻連這點安慰也無，男主角郭哥出生在一九六○年代台北第一批新興的中產階級家庭，當時東區的公寓一派恬適景象，但如今這份牧歌情調已蕩然無存，房價寸土寸金，高樓侷促擁擠，這讓一心想「回家」的郭哥陷入苦無立錐之地的困窘，儼然成了這座城市的局外人。

《尋宅》便以郭哥的視角不斷擺盪在台北的今與昔，不過，裴在美並沒有如朱天心《古都》般將台北昔日的威權年代美化，或是浪漫化，而是透過有如電影蒙太奇的剪接手法，不時插入回憶的片段，來去倏忽，因果未明，意義朦朧曖昧，卻渲染出在六○年代城市的靜謐表象下，人情看似溫潤，其實潛藏著惶惶的暴力、不安與背叛，不論是白色恐怖，或是父親突如其來的離家出走，創傷皆是點到為止，而貫穿全書彷彿背景音樂的鋼琴曲，也像是一縷飄盪在空中若有似無的嗚咽，隱約透露了郭哥和母親為什麼都陸續從這一座城市中出走，漂泊異鄉而成了永遠的他者。

如果說《尋宅》的昔日台北是一幅泛黃的老照片，令人思之惘惘，悵然若夢，相較之下，當今的台北卻是既嗆辣，又生猛，充滿草莽活力。裴在美長年居住海外，或許更能以客觀之眼看出台北人不自覺的特色，尤其是一群活躍在二十一世紀的都會女子，以小說中的女主角「核桃」為代表——一個來自中南部的本省籍熟女，長得妖嬌美麗，是出沒各大電視台談話性節目的名嘴。裴在美寫活了台北浮華年代的新女性，她們早已不是八○年代朱秀娟《女強人》中稱霸職場的高階主管，也不是李昂《北港香爐人人插》犀利善辯的女政治家，而是二十一世紀被媒體和網路聯手捧紅的社交名媛，她們多半家庭背景神祕，金錢來源不明，無學歷或一技之長可言，卻忽然成了各大媒體及社交場合的鎂光燈焦點，甚至是現代女性情感的代言人。

裴在美用「核桃」來隱喻台北，也點出當今從媒體、政治，到高漲到不可思議的房價，不也都是一串串用華麗話術吹出來的虛幻泡沫？卻讓渴望在這座城市尋根的男主角落得聲名狼藉，滿身是傷。這也呼應了《尋宅》的敘事手法，裴在美不斷編織交叉今／昔的片段，雖然挑戰讀者的閱讀慣性，卻也增添台北從過去到今日身世的撲朔迷離，更道出了她對於這座城市數十年來不移的、曲折又繁複的深情。

白先勇社交東區

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