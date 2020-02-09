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「藝」起玩日本：此生必去十大特色美術館

聯合新聞網 / 一刻鯨選
「藝」起玩日本：此生必去十大特色美術館（圖／一刻鯨選　提供）

內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 羅沁穎 04【迷失在貝聿銘的桃花源：MIHO美術館

提到建築大師「貝聿銘，在臺灣很榮幸擁有三座他所設計的作品。第一件是東海大學的「路思義教堂」，另外兩件則是「新北市八里焚化廠」，還有「新竹市焚化廠」，這些你都看過了嗎？

其實在日本滋賀縣，也有一件貝聿銘大師的代表作品，你曉得是哪一件作品呢？一提起貝聿銘，很多人會想到法國的羅浮宮，但其實他在日本也設計了一座美術館，就位於滋賀縣的信樂山，也就是今天要介紹的「MIHO美術館」（美秀美術館），這是貝聿銘大師在日本的唯一作品，它曾被美國《時代周刊》選為全球十大建築。

身為一名華裔美國人，貝聿銘想在日本建造一件充滿東方意象的作品，所以選擇了陶淵明的〈桃花源記〉作為設計上的主軸。為了讓日本人感受陶淵明在〈桃花源記〉中「忘路之遠近。忽逢桃花林，夾岸數百步」的景象，貝聿銘巧妙的把「桃花」轉變為日本人所熱愛的「櫻花」，如果在春天櫻花盛開的時候造訪，一進到美術館，便會被粉紅的枝垂櫻吸引，在櫻花步道的盡頭有一座隧道，從入口處其實看不到盡頭，必須轉一個彎以後才會慢慢透出光芒，這也呼應了陶淵明文章中豁然開朗的意象。

走出了隧道，你會先經過一個拋物線的吊橋，才會看到美術館的建築，MIHO美術館的主建築外觀，遠看像是一個「合掌村」的屋頂，但是一踏進美術館裡，仰望屋頂是許多的三角形玻璃，還有鋼骨建構的骨架，柔和的光線滲入館中，剛好呼籲了貝聿銘那句：「讓光線來做設計」的名言。

雖然貝聿銘說過，他並沒有特別偏好哪一個形狀，但是無論是羅浮宮的金字塔，還是MIHO美術館的屋頂，從結構上來看，他確實很喜歡採用「三角形」，也因此有許多人都稱呼他為「最熱愛三角形的建築師」。當我們仰望美秀美術館的屋頂，層層疊疊的三角型造型，讓光線從室外透入，形成輕透的空間感和灑落的陰影，這都是一個美妙的詩章啊！

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