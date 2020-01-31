彭政閔：大象步伐雖慢但總會到達終點！

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 簡政光│彭政閔 01【前言 點燃家族棒球魂】

走過漫長的球員生涯，「恰恰」彭政閔以堅毅、自律和拚勁，為棒球運動樹立典範，而「彭政閔」三個字，更超越球隊藩籬，形塑了台灣球迷共同記憶中最美好的一部分。

《證明自己：彭政閔》有聲書，由本書採訪撰文也是資深體育記者簡政光親自獻聲，就如同走進採訪現場，由彭政閔自己的視角及語氣，回顧32年棒球路上的人生風景。從一個不懂什麼是「棒球」的淘氣男孩，慢慢茁壯成為球隊裡的中流砥柱。

不論是少棒到業餘成棒時期的點滴、參與國際賽事的深刻回憶、如何克服傷病陰霾、黃衫軍的輝煌與遺憾，以及關於自己的傳說，真實道出這位中華職棒經典傳奇的觀察與體悟，誠懇又帶點幽默，更滿載了對教練、隊友、球迷與家人的深深感謝，和經歷職棒最好與最壞時的心情。

透過《證明自己：彭政閔》有聲書，將恰恰自己的故事和經驗，分享給讀者和世世代代熱愛這項運動的棒球人，並且燃燒我們心中的棒球魂。

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證明自己：我是彭政閔（圖／一刻鯨選 提供） 分享 facebook

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