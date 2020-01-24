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台灣的歲時節日 由來和你想的不一樣！

2020-01-24 09:11一刻鯨選

（圖／Unsplash）
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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 林茂賢 02【歡樂台灣年（上）】

過去我們從課本上所學到的「中國年的由來」，都是說年獸的故事。

說有一隻年獸，生做「扁擔腳、鴨母蹄、戽斗又兼暴牙，雞看打喀雞，狗看吹狗螺」——醜吱吱啦！然後呢，牠在除夕的晚上會吃人，牠最懼怕的是紅色或巨響，所以我們要貼春聯、放鞭炮，目的就在趕年獸。

但是，台灣的過年由來跟這個版本不一樣。

台灣過年的由來，是關於「沉島」傳說。什麼叫做沉島傳說呢？據說在神桌上的那個燭台，台語叫做「燈猴（ting-kâu）」，他站在這個神桌上，扛著一支蠟燭，然後又重又熱，而且責任重大，因為他要站好——他如果沒有站好的話，你們家就失火了。

但是呢，台灣人在拜拜的時候，從來沒有拜過他。這個燈猴呢，他就非常不滿，他向玉皇大帝告狀，他指控台灣人忘恩負義、不知感恩。玉皇大帝聽到這件事之後，就決定在除夕晚上，讓台灣島沉入海底，要徹底毀滅台灣，所以我們稱為「沉島傳說」。

那民眾呢，透過家裡的灶神，告知這一件事：台灣就將沉到海底去了。那台灣人為了避免連累眾神，就在12月24號那天，把家裡所供奉的神明送上天庭——欲死自己死，莫去連累眾神哦！所以台灣的民俗，在12月24號那天要「送神（sàng-sîn）」，因為台灣即將沉入海底了。

那到了最後一天，也就是除夕夜晚上，我們把家裡所存的食物烹煮，與家人共進「最後的晚餐」，咱叫做「圍爐（uî-lôo）」，所以吃年夜飯就是吃最後的晚餐，因為台灣就要沉入海底了。

那圍完爐之後，家長就把遺產分給家人，這就是咱現在的「壓歲錢」啦！所以壓歲錢就是家長分遺產的意思。

那到了最後一個晚上，全家團聚等待台灣沉入海底，共赴黃泉，大家都沒有睡覺——欲等死啦！這個叫做「守歲」。

那到了十二點，台灣竟然沒有沉入海底，因為玉帝受到返回天庭的眾神的勸說，在午夜十二點的時候，台灣竟然沒有沉入海底。所以過了十二點，台灣人家家戶戶燃放鞭炮，慶祝平安無事。

到了第二天，百姓見面之後，都會互道恭喜。恭喜什麼事呢？恭喜我們都沒有死！那到了初二的時候，女兒就回娘家探視父母是不是還健在，所以「查某仔初二返外家作客」。

那初四呢，我們台灣人確認——欸，台灣安全無虞了！所以我們把眾神就重新迎回家裡，繼續供奉，所以初四「接神」、要接神。那初五呢，沉島危機解除了，恢復正常作息，所以我們稱為初五「隔開（keh-khui）」。

這是台灣過年的由來，就是沉島傳說，是不是跟你所聽到的年獸的故事大有不同呢？

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

暢聊鄉土說故事：寶島的歲時節日（圖／一刻鯨選　提供）
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遺產除夕夜春聯

一刻鯨選

「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
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