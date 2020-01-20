教養小孩 說出親子好關係

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 親子天下 01【說出親子好關係】

全世界超過二十億個小孩的爸媽都在問同一個問題：「為什麼我的孩子講不聽！」

叫孩子吃飯，他說想要喝飲料、一碗蒸蛋吃半小時。

叫孩子洗澡一定要用吼的；上學後，功課從來不主動寫完。

叫他不要玩電玩還是皮皮的繼續玩。

跟他說上課要專心，走出門就忘得一乾二淨；等到他變成青少年，問話有聽沒在回，請他幫忙做家事叫不動，要求功課自動自發還被孩子說管太多。

接著，你是不是也會忍不住對小孩的壞行為發怒大吼呢？之後卻又不斷自責：「我是不是很糟的父母呢？」甚至在臉書po文告解：「孩子，我下次不會那麼大聲了」的矛盾橋段。

這種兩敗俱傷、心力交瘁的崩潰育兒惡性循環，何時能停止呢？

說起來阿，小孩其實有點被冤枉，大人不斷的從教養書上學「N招說話術」、「避開錯誤句型」，卻沒有理解親子溝通之所以會失效，正是大人單向檢討自己應該怎麼說，但沒有從孩子的出發點去思考，以至於親子溝通可能已經產生以下五個卡關：

一，聽不懂：你說的話可能已經超出孩子的認知範圍了。

二，做不到：當你一次拋出太多訊息，孩子無法一次到位。

三，答不出來：你在氣頭上說話，孩子會不知道怎麼回應。

四，聽不進去：你反覆叨唸，孩子自然當成背景音樂。

五，被誤會：你不給機會說明，孩子乾脆關閉溝通大門。

因此，如果你想有真正的親子對話，不能只顧發洩自己的情緒，沒有注意到孩子當下是否準確接收到訊息；一定得轉個方向、摒除本位思考，了解「顧客」需求，從分齡的發展理論、腦科學、性別差異、心理學、父母效能學等科學根據，理解孩子的特質、能力與侷限，才能說出孩子「聽得懂、也做得到」的教養話語。

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