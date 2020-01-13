被譽為文創教科書！周鈺庭新書《文創地圖》簡體版上市

新書發佈會現場。（圖／華品文創 提供） 分享 facebook

1月9日中國出版集團現代出版社偕臺灣華品文創出版公司在北京圖書訂貨會期間舉辦「文化創意產業的商業路徑——周鈺庭《文創地圖》簡體字版新書發佈會」，出席嘉賓有本書作者、資深文創從業者周鈺庭，中國書刊發行業協會理事長艾立民，中國出版協會副秘書長沈建林，臺灣圖書發行協進會理事長周均亮，中國出版傳媒股份有限公司董事、副總經理孫月沐，臺灣華品文創出版公司董事長、繁體版《文創地圖》出版者王承惠，以及簡體字版出版方現代出版社社長吳良柱，發佈會主持由現代出版社資深編輯趙海燕擔任。

書名：《文創地圖：指引，一條文創的經營路徑》(繁體中文版)作者：周鈺庭出版社：華品文創出版時間：2019年4月20日 分享 facebook

《文創地圖》繁體中文版由臺灣華品文創出版公司2019年4月在臺灣首發，深受文創產業從業者及一般讀者歡迎。此次該書簡體中文版授權現代出版社獨家出版，為兩岸出版成功圓滿合作再添佳例。

文創產業正在成為新的經濟增長點，延伸至影視、動漫、廣告、服裝、餐飲等。文創產業的發展是世界各先進國家的趨勢，文創軟實力成為帶領國家經濟前進的動能。文化內容讓文化和創意有價值，更能成為文化流通和轉譯的載體，面對品牌模式的創新，與朝向國際和未來發展的前瞻性，如何將價值產值化，建構具有豐富文化及創意內涵的社會環境，運用科技與創意跨界合作來帶動美學經濟，將是充滿機會與挑戰。

互聯網時代到來，實體書店和傳統出版業遭遇了寒冬，而2004年開始才盈利的誠品書店，在2013年完成了上市，為文化創意產業發展提供了可資借鑒的經驗。周鈺庭在誠品書店服務25年，參與創建及擴張期發展，累積多年資深主管經驗，擔當業務發展角色，進行市場及新事業的開發、創新行銷模式、開發新產品、組織治理、流程變革、創建新店型之新業務開展。長期精准掌握文創產業脈動，對於文化園區定位規劃、文創展覽策劃、文創商品研發設計、文創管道整合營運有豐富的經驗。

作者周鈺庭。（圖／華品文創 提供） 分享 facebook

本書作主周鈺庭將20多年的文創營運經驗，具體而有系統地集結成《文創地圖》一書，猶如一面文創營運地圖般，指引對文創產業有興趣的人，學習如何因應趨勢變化，建構屬於自己的文創商業模式。對文創新人來說，這是一本文創教科書。對已跨入文創產業的經驗者來說，這是一本可以讓你自我檢視、問答解題的文創營運參考書。

《文創地圖》簡體中文版書影。（圖／華品文創 提供） 分享 facebook

不僅如此，《文創地圖》一書獲得了業內一線大咖艾立民、任超、李爽、闞甯輝、臧永清、程三國、黃育海、封新城、初安民、廖美立、王承惠等人的聯合推薦。新書發佈會吸引了眾多熱心讀者參與，各位嘉賓的傾情分享，深深地吸引了現場的讀者，引發了大家對未來文創行業的發展的討論與思考。