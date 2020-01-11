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用科學論證 解析星座、占卜的背後語言

2020-01-11 10:30一刻鯨選

內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 曾暐傑 02【易經神算能量包】

巴南效應，是一種心理現象，大部分的人都會被這樣的效應所制約；當我們聽到這樣的性格分析或運勢解析，來自於某某星座大師、某某命理大師或是尤達大師，不管！反正就是大師之類的。

我們就會覺得自然而然，臣服在這樣的權威之中；但是，這樣的臣服，並不是說你是自覺的去臣服，當一個賤民一樣，而是說這樣的臣服，通常我們自己並沒有意識到，而是在自然而然進入這個權威的宰制。

像是農民曆、易經占卜、水星逆行、農曆七月等等預測的訊息，也同樣不是來自某某大師之口，對吧？

但是我們卻會對它的理解，有很深的信服感。因為呢，它背後代表了千百年的傳統和歷史背景，這樣的「集體無意識」更是讓我們不自覺折服於這樣的傳統之下。

我們的心理無意識就會認為，這樣的說法歷經千百年的歷練，我如果不相信，我豈不是傻子嗎？或是如果我不相信，難道我不會遭逢厄運嗎？所以，這就是第一個提到的「巴南效應」，是一種受到權威宰制的心理機制。

另外呢，第二個心理機制就是：當我們聽到這樣的預測訊息，是專屬於你、只有為你的時候，心中的小宇宙就會跟著一陣興奮！「哇！是我耶！我是獨一無二的耶！」同樣的，這樣的心理機制也會在無意識中進行。

這種專屬於你的論述，不僅侷限在面對面，包括報紙與網站上的血型、星座、生肖等等的分類，也具有同樣的量身訂做的效力；「分類」其實就是一種專屬於你的概念——你可以想想看：是不是曾經我們在看新聞跑馬燈跑星座訊息的時候，我們總是會期待或特別關注自己的星座何時出現，那對於其他星座的訊息就感到多餘呀，想著「怎麼還不結束、趕快預知我的星座呢？」這就是一種「期待自我獨特性」所造成的結果。

很多江湖術士在算命的時候，會利用「冷讀術」來洞悉你不自覺的身體語言，讓你覺得說「哇靠！怎麼那麼準！」因為我們聽到認同的語句時，身體會有不自覺往前傾等等，這類的小動作。那麼江湖術士就可以打蛇隨棍上，猛戳你心中最軟的一塊，而你也就被唬得不要不要的！

但是，我現在並不是要否認星座、命理大師的真實性或可能性，只是要提醒你：世界上的騙子永遠比大師還要多！

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

迷茫人生的技能補充包（圖／一刻鯨選　提供）
迷茫人生的技能補充包（圖／一刻鯨選　提供）
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星座農民水星逆行

一刻鯨選

「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
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