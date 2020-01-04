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從私密走到親密　林靜儀醫師破除迷思這麼說…

2020-01-04 10:00一刻鯨選

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 林靜儀 04 【生育計畫是什麼：高齡與不孕症

生育計畫是一件嚴肅的事情，因為根據婦產科的專業來說，如果這個女生她已經有進入生育的規畫，她應該做的事情，是跟醫師諮詢是否有懷孕風險、是否有先天遺傳疾病必須要事先處理、是否有家庭的胎兒異常史或特定的遺傳疾病發生風險、有沒有慢性疾病需要治療，以及如果有慢性疾病，目前正在使用的藥品是否需要調整到另一種比較安全的級數，來做一旦懷孕之後的準備，以及在懷孕之前，可能需要做某些特定的營養補充、可能需要做某一些特定的檢查，這些情形都叫作「進入計畫生育的階段」。

34足歲以上，稱為「高齡孕婦」。那為什麼要用這個年齡劃分呢？站在特殊遺傳疾病的立場，34歲以上，每次懷孕，胎兒先天異常的機率會比較高。尤其比較常遇到的先天異常叫作「唐氏症」，這是一個染色體異常的疾病，它的發生率會隨著孕婦的年齡逐漸增加。

但是，我們人是隨著年齡一天一天增加的，也就是說，即使是28歲懷孕，也還是有胎兒先天異常的風險；35歲、50歲，如果在整個產檢過程有好好的準備，並不見得就一定會有胎兒異常，或者就不能懷孕生產。

而年齡的差異，只是取決於如果在沒有特殊家族異常風險的背景之下，隨著年齡越高，可能醫師要給這個孕產婦所做的檢查、諮詢，還有準備會比較多一點，但是並不代表某個年齡以上，我們就不希望大家生孩子；某個年齡以下，生孩子就等於完全沒問題──這是一個錯誤的二分法觀念。

造成「不孕症」的因素，大概女性的身體原因占三分之一，男性的原因占三分之一，兩個人的原因也占三分之一。

如果一對伴侶平均每個禮拜有二到三次的性生活，而且沒有避孕，大概半年之後，會有60%的懷孕機會，一年會有85%的懷孕機會。

所以如果一對異性的伴侶有規律的性生活，每週二到三次（不是集中在週末喔！是平均每週二到三次的性生活），並且沒有避孕，持續達一年都沒有懷孕，我們才會進入所謂不孕症的門檻，開始必須做不孕症檢查。

與其擔心自己的年齡是不是會有懷孕上的困難，或者是去尋求很多的偏方，說這樣子會幫助懷孕，不如好好規劃兩個人之間的生活。很重要的 事情是：不只是女性，最好我們也鼓勵男性要戒菸、有健康的運動習慣、飲食習慣，持續的把自己的生活調整成下班不會太累、不會太晚回家，可以有規律的性行為──這樣子的準備之下，還是沒有辦法懷孕，當然我們就會建議尋求醫師的協助、做一些檢查。

除非是有非常特定的原因，譬如說明確的發現輸卵管阻塞，或者明確的檢查出精蟲嚴重的稀少，不然根據我的經驗，常常很多時候，所謂的不孕症最大的問題都還是「生活壓力」以及「性行為頻率不足」，第三常見的，甚至是「男性的精蟲活力不好」。

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

從私密走到親密，女醫師的掏心話（圖／一刻鯨選　提供）
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懷孕不孕症

一刻鯨選

「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
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