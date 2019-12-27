古文物背後的巧妙意涵　用「玉玦」來優雅分手

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 王世豪 02【［玦］除了「已讀不回」，你還能……】

古代有一本專門記錄文字聲音的語言學名著叫做《廣韻》，它裡面就提到這個「玦」，它說：「逐臣待命於境，賜環則返，賜玦則絕。」然後另外一本《禮記》裡的〈玉度記〉也提到說：「大夫俟放於郊，三年，得環乃還，得玦乃去。」

這兩句話在說什麼呢？它其實有一個核心的重點就是：被流放的臣子如果收到皇帝賜來的「玦」，那就代表「你不用回來了啦！」就是這個意思；如果收到皇帝賜來的是個「環」呢？啊！太開心了！那你就有機會再返還宮廷，受到重用。所以，古人利用「玦」和「絕對」的「絕」之間的諧音，來表達「斷絕」的意思。

那「玦」是什麼東西呢？它是一種早在新石器時代就存在的玉器飾品。

我們常見的玉珮是完整的圓環形狀，中間穿透圓孔鏤空，玉質的部分稱為「肉」；「魚肉」、「骨肉」的「肉」。那剛剛提到的《廣韻》這本韻書裡面，提到說「玦」是什麼呢？是「佩如環而有缺」，意思就是說「玉玦」和「玉佩」不一樣，「玦」是在圓環、「肉」的這個部分，有一個缺口。有點像我們以前在玩的一種經典小遊戲叫「小精靈」，它這個圓形開口的模樣。

在其他的古書裡面，像是漢代的《白虎通》說：「玦，環之不周也。」另外一本辭典《廣雅》也提到說：「如環，缺而不連。」這些都是指「玦」的形體，就像是圓環開了個缺口。

玦這種玉器在新石器時代的紅山文化，就出現在先民的生活當中。形狀有圓環狀，片狀的環形或璧形，也有扁體或柱體的形類，還有那種比較少數例子，例如像做成三角形的啦、方形的，還有圓珠型。那當然，隨著時代的演進，製作工藝的發展，也有出現像是獸首豬龍玦，又叫做「玉豬龍」；那它長的樣子還滿有趣的，這在文稿裡面的故宮藏品照片就有顯示，這是一個特別的「玦」的型態。

有了這些基本知識，那我們就可以來找找古裝劇裡頭的碴了。

怎麼說呢？很多爆紅的清宮劇，其中有一部叫《延禧攻略》，裡面的嫻妃曾對乾隆的弟弟和親王弘晝有過救命之恩，所以弘晝對她燃起愛慕之情，送了嫻妃一塊玉玦。

可是當時，弘晝的母親裕太妃被「電」電死的時候，在喪禮時卻沒有人來祭拜，所以弘晝備感人情冷暖。就在這個落寞的時刻，嫻妃走了進來，手中還拿了塊「玉玦」，頓時那段微弱的情絲，就這麼被牽引了起來。

──很浪漫吧！不過，仔細看看喔！電視畫面裡面那塊讓人動情的「玉玦」的模樣，卻只是一塊鏤空的玉佩，而且並沒有缺口，顯然號稱服飾考證精到的這個劇組，實際上也是有不足和疏忽的地方。

欸！等等——還不只道具組有狀況喔！我們如果從語言的內涵來找碴一下，感覺這其中還是有點問題。怎麼說呢？我們前面提到，君王要流放的臣子永遠不要回來了，送的是「玦」耶！取的是「絕斷」的意思。和親王送給嫻妃一塊「玉玦」，奇怪，那這情絲還牽得起來嗎？編劇怎麼會設計送「玉玦」呢？

不過，當然我們也可以從另外一個角度來想啦！如果我們多從裡面著墨幾筆來看的話，劇本裡描寫說，偷偷愛慕著嫻妃的弘晝，在知道她即將成為自己哥哥乾隆的妃子時，送給她一塊「玦」，那其實也許它是隱喻著為彼此的感情作一決斷跟告別，也就是說我們前面提到「分手的暗示」啦！那這麼看來，也許劇情裡頭的感情，就多了分婉轉與難言之隱的悲戚美感了。

如果我們能夠懂得古文物裡面的語言密碼，其實我們就可以發現，如此一來，還可以幫助我們寫出有深度的感情戲呢！

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故宮那些玩意（圖／一刻鯨選 提供） 分享 facebook

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