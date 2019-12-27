親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
2020台北國際書展
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

16歲女兒戀上20歲男大生 父親氣到殺男友割頸燒屍

LINE一鍵刪好友功能上線 網友實測：踢掉一堆人好爽

古文物背後的巧妙意涵　用「玉玦」來優雅分手

2019-12-27 10:21一刻鯨選

分享

內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 王世豪 02【［玦］除了「已讀不回」，你還能……】

古代有一本專門記錄文字聲音的語言學名著叫做《廣韻》，它裡面就提到這個「玦」，它說：「逐臣待命於境，賜環則返，賜玦則絕。」然後另外一本《禮記》裡的〈玉度記〉也提到說：「大夫俟放於郊，三年，得環乃還，得玦乃去。」

這兩句話在說什麼呢？它其實有一個核心的重點就是：被流放的臣子如果收到皇帝賜來的「玦」，那就代表「你不用回來了啦！」就是這個意思；如果收到皇帝賜來的是個「環」呢？啊！太開心了！那你就有機會再返還宮廷，受到重用。所以，古人利用「玦」和「絕對」的「絕」之間的諧音，來表達「斷絕」的意思。

那「玦」是什麼東西呢？它是一種早在新石器時代就存在的玉器飾品。

我們常見的玉珮是完整的圓環形狀，中間穿透圓孔鏤空，玉質的部分稱為「肉」；「魚肉」、「骨肉」的「肉」。那剛剛提到的《廣韻》這本韻書裡面，提到說「玦」是什麼呢？是「佩如環而有缺」，意思就是說「玉玦」和「玉佩」不一樣，「玦」是在圓環、「肉」的這個部分，有一個缺口。有點像我們以前在玩的一種經典小遊戲叫「小精靈」，它這個圓形開口的模樣。

在其他的古書裡面，像是漢代的《白虎通》說：「玦，環之不周也。」另外一本辭典《廣雅》也提到說：「如環，缺而不連。」這些都是指「玦」的形體，就像是圓環開了個缺口。

玦這種玉器在新石器時代的紅山文化，就出現在先民的生活當中。形狀有圓環狀，片狀的環形或璧形，也有扁體或柱體的形類，還有那種比較少數例子，例如像做成三角形的啦、方形的，還有圓珠型。那當然，隨著時代的演進，製作工藝的發展，也有出現像是獸首豬龍玦，又叫做「玉豬龍」；那它長的樣子還滿有趣的，這在文稿裡面的故宮藏品照片就有顯示，這是一個特別的「玦」的型態。

有了這些基本知識，那我們就可以來找找古裝劇裡頭的碴了。

怎麼說呢？很多爆紅的清宮劇，其中有一部叫《延禧攻略》，裡面的嫻妃曾對乾隆的弟弟和親王弘晝有過救命之恩，所以弘晝對她燃起愛慕之情，送了嫻妃一塊玉玦。

可是當時，弘晝的母親裕太妃被「電」電死的時候，在喪禮時卻沒有人來祭拜，所以弘晝備感人情冷暖。就在這個落寞的時刻，嫻妃走了進來，手中還拿了塊「玉玦」，頓時那段微弱的情絲，就這麼被牽引了起來。

──很浪漫吧！不過，仔細看看喔！電視畫面裡面那塊讓人動情的「玉玦」的模樣，卻只是一塊鏤空的玉佩，而且並沒有缺口，顯然號稱服飾考證精到的這個劇組，實際上也是有不足和疏忽的地方。

欸！等等——還不只道具組有狀況喔！我們如果從語言的內涵來找碴一下，感覺這其中還是有點問題。怎麼說呢？我們前面提到，君王要流放的臣子永遠不要回來了，送的是「玦」耶！取的是「絕斷」的意思。和親王送給嫻妃一塊「玉玦」，奇怪，那這情絲還牽得起來嗎？編劇怎麼會設計送「玉玦」呢？

不過，當然我們也可以從另外一個角度來想啦！如果我們多從裡面著墨幾筆來看的話，劇本裡描寫說，偷偷愛慕著嫻妃的弘晝，在知道她即將成為自己哥哥乾隆的妃子時，送給她一塊「玦」，那其實也許它是隱喻著為彼此的感情作一決斷跟告別，也就是說我們前面提到「分手的暗示」啦！那這麼看來，也許劇情裡頭的感情，就多了分婉轉與難言之隱的悲戚美感了。

如果我們能夠懂得古文物裡面的語言密碼，其實我們就可以發現，如此一來，還可以幫助我們寫出有深度的感情戲呢！

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

故宮那些玩意（圖／一刻鯨選　提供）
故宮那些玩意（圖／一刻鯨選　提供）
分享

一刻鯨選 官網https://jinfm.net/index

下載 一刻鯨選http://bit.ly/2NbwzwE

課程介紹：https://jinfm.net/channel/60


語言

一刻鯨選

「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
瞭解更多一刻鯨選
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

蔡英文愛炒蛋、韓國瑜嗜滷肉飯 嘴最刁的總統竟是他

2019-12-27 04:28

打開候選人的書櫃...洪秀柱最愛的書是「烏合之眾」

2019-12-25 01:48

樂興之時連演18年 貝九為何是全世界都瘋的跨年神曲

2019-12-27 06:21

「歌舞冰上」4月攻蛋 奧運金牌助陣

2019-12-25 00:36

龐畢度工作坊 「我的眼睛」25日開幕

2019-12-24 00:06

旅義聲樂家鄭思筠 返鄉獨唱會

2019-12-23 23:55

兒童文學林良爺爺逝世 文化部呈請總統褒揚

2019-12-23 16:04

人間國寶3代漆藝展 驫舞非常感謝您的參與

2019-12-22 13:09

熱門文章

蔡英文愛炒蛋、韓國瑜嗜滷肉飯 嘴最刁的總統竟是他

2019-12-27 04:28

婚前協議書該不該簽？Ms. Selena教你保障婚後財產又不傷夫妻感情

2019-12-26 15:33

贊助廣告

留言

Top