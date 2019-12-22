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黃阿瑪相遇10年 後宮生活現華山

2019-12-22 00:24聯合報 記者陳宛茜／台北報導

「黃阿瑪相遇十週年小店鋪」今起在台北華山文創園區登場，奴才志銘（左三）與狸貓（右...
「黃阿瑪相遇十週年小店鋪」今起在台北華山文創園區登場，奴才志銘（左三）與狸貓（右一）邀約網紅共同現身華山。 記者林俊良／攝影
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二○○九年，兩位「貓奴」志銘和狸貓，在陽明山遇見一隻不起眼的流浪貓。「牠雖然流浪民間，眼神卻有一股霸氣」，狸貓遂以清宮劇中皇子對皇帝的尊稱「阿瑪」為牠命名，再冠上自己的姓「黃」—全台最有名的貓咪「黃阿瑪」就此誕生。

十年後，以黃阿瑪為主角的系列療癒影片「黃阿瑪的後宮生活」，迄今已征服五百多萬「瑪民」，更衍生繪本、Line貼圖各種文創商品。黃阿瑪期間限定快閃店「黃阿瑪相遇十週年小店鋪」今起在台北華山文創園區登場，除了展出上百件文創商品，還重現志銘和狸貓遇見黃阿瑪的歷史性時刻。

志銘和狸貓昨和黃阿瑪大型公仔一起現身快閃店，引起「瑪民」驚呼。狸貓回憶，黃阿瑪成為「台灣第一貓咪網紅」後，遇上Line崛起，當時他只是「想把黃阿瑪的可愛形象放大化」，隨手將牠畫成可愛的Line貼圖，還在頭上加一頂「皇帝帽」，沒想到Q版「黃阿瑪」暴紅。

黃阿瑪貴為「台灣第一貓」，卻渾然不知自己的身分。狸貓透露，黃阿瑪平常「養在深宮」、極少出門，連鄰居都未必知道「黃阿瑪就在身邊」。牠在家中如看到自己的公仔分身，「還會踩它一腳」。還好，黃阿瑪天生就是大明星，對鏡頭毫不閃避，總能展現又萌又霸氣的一面，讓「黃阿瑪的後宮生活」長紅至今。

十年來，兩隻貓奴侍奉「貓主子」已達七位。快閃店也在現場主題拍照牆設計七個巨型貓罐頭，用幽默畫風與感性筆觸，展示和每隻貓咪相遇的動人故事。

●「黃阿瑪相遇十週年小店鋪」即起至明年三月一日，於台北華山文創園區中7A館展出。

文創快閃貓咪網紅貼圖陽明山LINE

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