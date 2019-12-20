「愛台灣博物館卡」明年啟用 無限暢遊9大博物館

記者何定照／攝影 分享 facebook

故宮博物院聯合九大博物館，昨推出「愛台灣博物館卡」，明年起使用。成人一卡六五○元、兒少四五○元，可一年無限暢遊九大博物館共十八園區的常設展。愛台灣博物館卡還結合林務局森林遊樂區購票六五折起。