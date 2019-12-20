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「愛台灣博物館卡」明年啟用 無限暢遊9大博物館

2019-12-20 00:36聯合報 記者何定照／台北報導

記者何定照／攝影
記者何定照／攝影
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故宮博物院聯合九大博物館，昨推出「愛台灣博物館卡」，明年起使用。成人一卡六五○元、兒少四五○元，可一年無限暢遊九大博物館共十八園區的常設展。愛台灣博物館卡還結合林務局森林遊樂區購票六五折起。

博物館森林遊樂區故宮

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