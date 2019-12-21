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小兒感染科主治醫師黃瑽寧　教你「培養孩子的免疫力」

2019-12-21 09:00一刻鯨選

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 黃瑽寧 01【從懷孕開始，就能增強孩子的免疫力】

今天要來跟各位分享一個很夯的議題，就是「如何培養孩子的免疫力」？

如果你今天在網路上，譬如說博客來網站，然後打進「免疫力」三個字，或者是你打「提升免疫力」——不得了了，出來一千多篇，也就是大概有一千多本書在寫怎樣強化你的免疫力、吃出好免疫啦、這樣做你就不會生病啦、大笑啦、按摩啦，反正各式各樣提升免疫力的方法，都可以出一本書。

你要知道，如果今天一個學問要靠一千多本書，都還沒有一個人講得清楚，就表示這個議題真的非常複雜，恐怕不是我們隨便一個專家，就可以能夠一言堂式的告訴你：這樣做就可以提升免疫力。

所以我們免疫系統其實非常非常的複雜的，這是第一個要跟各位分享的。

不過，以整體來講，我們人類的免疫力是越來越好了，這是肯定的。你想想看，在五Ｏ年代，不要太久，只不過是五、六十年前，我們人的平均壽命在已開發國家呢，也才60幾歲喔，那更不要說那些還不是開發中的國家，或未開發的國家，人平均壽命才40幾歲耶！沒有多久，他就因為感染就死掉了。

所以其實人類的壽命，像現在我們平均壽命70多歲，甚至有些國家像日本，快要80歲了喔。那像這樣的一個平均壽命，也在在的證明我們人的免疫力是越來越好、越來越好的，已經跟過去這幾千年來都是不可同日而語的。

但隨著人類的這個醫學進步，有三個因素，讓我們的免疫力越來越好喔！

那第一個呢，就是我們的公共衛生越來越進步啦！所以你現在就不會再因為喝個水，然後就拉肚子，然後就死掉了。因為我們的水的來源都已經經過很好的控管。

你也不會再隨便得到什麼寄生蟲感染，然後就死掉了，因為呢，我們現在真的要在台灣地區，要找到寄生蟲，還真不容易喔！因為我們公共衛生做得很好，那有這個污水下水道之後，我們的糞便不會跟我們的食物在一起了，那麼我們的寄生蟲也沒地方可以去了。

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

黃瑽寧醫師有聲健康講堂（圖／一刻鯨選　提供）
黃瑽寧醫師有聲健康講堂（圖／一刻鯨選　提供）
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一刻鯨選 官網https://jinfm.net/index

下載 一刻鯨選http://bit.ly/2NbwzwE

課程介紹：https://jinfm.net/channel/59


寄生蟲污水

一刻鯨選

「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
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